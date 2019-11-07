Индекс Мосбиржи впервые в истории превысил отметку в 3000 пунктов

На российской фондовой площадке индекс Мосбиржи вырос на 0,79 процента и достиг 3004 пункта. Об этом говорят показатели торгов. Таким образом, рублевый индекс в очередной раз обновил исторический максимум, поднявшись выше 3000 пунктов.

Эксперты считают, что такое достижение стало возможным за счет изменений в настроении международных инвесторов в связи с макростатистикой.

Индекс РТС тоже подрос, но на 0,86 процента и достиг 1484 пунктов.

На валютных торгах рост наблюдается у рубля. Курс доллара незначительно опустился до 63,73 рубля, курс евро - до 70,66 рубля.