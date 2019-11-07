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07.11.2019 15:45
Рубрика: Власть

Иностранные студенты смогут работать во время учебы без разрешения

Текст: Галина Мисливская
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Госдумы Вячеслав Володин подготовили законопроект, упрощающий порядок трудоустройства в России иностранных студентов, сообщает пресс-служба СФ.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Эта инициатива стала одним из итогов работы V Ливадийского форума, который прошел в Крыму этим летом. Тогда глава болгарского общества русофилов Николай Малинов рассказал, что половина студентов из этой страны бросает учебу в России из-за нехватки средств. На недавнем форуме соотечественников в Москве Валентина Матвиенко сообщила, что соответствующий законопроект подготовлен и прошел согласование. По мнению спикера, такая мера послужит повышению популярности отечественного образования.

Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости
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Действующее законодательство позволяет иностранным студентам трудоустраиваться без разрешения только в своем вузе или его дочерних структурах. В остальных случаях требуется разрешение на работу, оно оформляется по сокращенной процедуре и без учета квот на привлечение рабочей силы из-за рубежа.

Из сопроводительных документов к законопроекту следует, что в 2018 году численность иностранцев, обучающихся по очной форме в российских вузах, составила 210 тысяч человек. Из них, по сведениям Главного управления по вопросам миграции МВД России, лишь 859 человек воспользовались возможностью получить в установленном порядке разрешение на работу и трудоустроиться.

Матвиенко и Володин предлагают дать студентам-очникам из-за рубежа возможность работать без разрешения в течение всего срока учебы, если они обучаются в вузе, имеющем государственную аккредитацию.

"Заключенный вышеуказанными лицами трудовой договор или гражданско-правовой договор на выполнение работ (оказание услуг) в случае завершения или прекращения обучения подлежит расторжению", - говорится в пояснительной записке.

Авторы указывают, что положения законопроекта прямо соотносятся с концепциями долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года и государственной миграционной политики РФ на 2019 - 2025 годы, с реализацией приоритетного проекта "Развитие экспортного потенциала российской системы образования".

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