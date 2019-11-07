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07.11.2019 19:50
Рубрика: Экономика

Без перехода на личности

За покупку украденных персональных данных введут штрафы
Текст: Юлия Кривошапко
Российская газета - Федеральный выпуск № 252(8010)
В России могут появиться штрафы за покупку и последующее использование украденных персональных данных. Для этого готовятся поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях, сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров на международной конференции в Москве. Весной проект планируется вынести на общественное обсуждение, уточнил он, отвечая на вопрос "Российской газеты".
Роскомнадзор научит россиян защищать свои персональные данные. Фото: Twitter / Roscomnadzor Роскомнадзор научит россиян защищать свои персональные данные. Фото: Twitter / Roscomnadzor
Роскомнадзор научит россиян защищать свои персональные данные. Фото: Twitter / Roscomnadzor

"Наша позиция: виноват не только тот, кто украл и продает данные, но и тот, кто, зная, что они похищены, приобретает их на черном рынке и потом сознательно использует, - сказал Жаров. - В последнее время информация о преступлениях, связанных с воровством и последующей продажей баз персональных данных, появляется все чаще. Надеемся, что наша инициатива по доработке КоАП будет поддержана".

Роскомнадзору удалось добиться выполнения требований закона о хранении персональных данных российских граждан на территории страны. Информацию локализовали свыше 400 тысяч компаний, в том числе крупные транснациональные корпорации. Но это лишь один аспект проблемы. Скачав или обновив приложение, человек может легко стать объектом слежки или маркетинговых исследований.

Набиуллина: ЦБ усилит надзор за банками в сфере защиты персональных данных

Регулируя эту сферу, важно обеспечить защиту прав граждан, не забывая при этом и о законных интересах бизнеса, считают в Роскомнадзоре. По мнению ведомства, этого можно добиться, приведя к единому знаменателю требования пользовательских соглашений, отраслевых кодексов и стандартов сбора и обработки персональных данных.

"Это позволит минимизировать практику скрытого сбора личной информации различными приложениями и устройствами. Гражданам же будет проще оценивать, какой объем информации о себе они должны предоставить в обмен на получение то или иной услуги", - пояснил Жаров.

Заботиться о сохранении своих персональных данных должны и сами пользователи. Как заметил представитель Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бодров, именно люди - самая большая уязвимость.

Интернетом в России пользуются свыше 90 миллионов человек. Больше половины из них - взрослые люди. При этом до сих пор очень немногие отдают себе отчет в том, что, публикуя в социальных сетях фотографии недавно купленного дома на Рублевке или снимки об отдыхе с друзьями на рыбалке в Астрахани, они оставляют следы, по которым могут пойти злоумышленники.

Фото: istock
Цифровые подписи защитят от мошенников

Низкий уровень цифровой грамотности проявляется и в том, что граждане забрасывают Роскомнадзор жалобами на незаконные, по их мнению, сбор и обработку персональных данных. По итогам 2019 года число таких обращений, по словам Александра Жарова, может перевалить за 60 тысяч. При этом заявленные нарушения подтверждаются только в одном из 4-5 обращений.

"Это огромная проблема. Уровень понимания рисков в Сети, оценки этих рисков и происходящего с личными данными достаточно низок", - отметил Жаров.

Роскомнадзор проводит масштабную информационную кампанию для детей и подростков, разъясняя, как защищать свои персональные данные. Теперь в нее планируется вовлечь и взрослых. Роскомнадзор, по словам Жарова, собирается разработать программы обучения и для них. Работа ведется вместе с минтрудом. Начать планируется с госслужащих.

Часто персональную информацию преступники добывают с помощью социальной инженерии, "убалтывая" собеседника до такой степени, что он сам выдает всю информацию о себе. Как рассказал первый замдиректора департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев, такой метод применяется в 97% случаев, связанных с кражей средств с банковских карт.

Большинство пользователей до сих пор не отдают себе отчет, что фотографии в социальных сетях - это следы, по которым могут пойти злоумышленники

Злоумышленникам удается получить информацию, даже когда человек подозревает, с кем он на самом деле имеет дело. По словам Сычева, был случай, когда одна из клиенток банка, заподозрив, что ей звонит злоумышленник, сначала отказалась говорить, но рассказала о себе все, когда мошенник "перевел" звонок на автоответчик, чтобы убедить ее, что он действительно звонит из банка.

"Персональные данные превратились в ходовой товар. На наш взгляд, решить проблему защиты личной информации граждан можно, лишь убрав спрос на этот товар", - подчеркнул Сычев.

Экономика Отрасли Связь Правительство Минкомсвязи Роскомнадзор Закон "О персональных данных"
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