Как быстро надо действовать в случае инсульта

Инсульт - грозное заболевание, которое является одной из основных причин гибели и инвалидности во всем мире. Статистика утверждает, что примерно 40 процентов пациентов с этим диагнозом не выживают.

Однако, если вовремя понять, что у человека инсульт и оказать первую помощь, то шансы восстановить все жизненные функции достаточно велики.

В нашей стране этот диагноз получают полмиллиона человек ежегодно. Врачи утверждают, что предупредить недуг вполне реально, тщательно контролируя артериальное давление. К сожалению, многие пренебрегают этим несложным способом и пропускают момент, когда в организме начинаются серьезные изменения.

Если инсульт все же случился, человеку можно помочь, действуя быстро и правильно. Главное, вовремя распознать заболевание.

Для этого надо попросить пострадавшего подвигать руками, улыбнуться и что-нибудь произнести. Нарушения речи, неспособность улыбнуться, асимметрия лица, слабость в конечностях с одной стороны свидетельствуют о наличии инсульта.

В этом случае надо немедленно вызвать бригаду "скорой помощи".

Как информирует aif.ru, инсульт бывает двух видов - геморрагический и ишемический. В первом случае речь идет о кровоизлиянии в мозг. Во втором, наоборот, о резком снижении притока крови. Оба состояния опасны, но определить характер инсульта в первые часы очень сложно.

Это уже дело медиков. А пока врачи спешат на помощь, надо попытаться установить точное время начала острого нарушения кровообращения и запомнить порядок появления перечисленных симптомов. В случае с инсультом существует "терапевтическое окно" - период, в течение которого необходимо оказать человеку профессиональную поддержку.Поэтому так важно действовать как можно быстрее.

Необходимо уложить человека так, чтобы голова была выше туловища, и повернуть голову набок, ослабить сдавливающую одежду и обеспечить приток свежего воздуха. Нельзя давать еду и питье. Если у человека высокое давление, надо постараться снизить его медикаментозно. При наличии кислородной подушки или баллончика, нормализовать с их помощью дыхание.

А самое главное, все же постараться не пропустить первые симптомы инсульта и как можно быстрее вызвать врачей. В этом случае человек сможет восстановить свое здоровье.