Какие изменения ждут мир в наступающее десятилетие

Глубинная, хотя и почти никогда не называемая причина небывалого быстрого сдвига мирового соотношения сил, в том числе и в экономике, от Запада и от Европы к Китаю и Азии - коренное изменение военно-политического фундамента, на котором в конечном итоге базируется миропорядок.

Мир был "многополярным" до XVI века, когда Европа получила военное превосходство, послужившее основой ее территориальной, политической, экономической и культурной экспансии, способности перекачивать мировой ВНП в свою пользу, собирать своего рода "военную ренту". Ситуация начала меняться после обретения СССР, затем Китаем ядерного оружия, что по нарастающей начало лишать Запад возможности навязывать свои интересы военной силой. Россия, обеспечивая коренные интересы своей безопасности, стала "повивальной бабкой истории", во многом обеспечила основу для нынешнего исторического сдвига.

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Пять веков тому назад Европа начала приобретать военное превосходство над другими странами и цивилизациями. До того большая часть мирового ВНП производилась вне европейского субконтинента. Там же - в Китае, в Центральной Азии, арабском мире, на территории нынешней Индии - был главный источник как бы теперь сказали инноваций, научно-технологического прогресса. Порох, как известно, был изобретен в Китае. Пушки тоже, но в их использовании больше преуспели европейцы. Постоянные междоусобные войны на скученном субконтиненте выковали и лучшие военные технологии, и лучшую военную организацию.

Военное превосходство позволяло не только захватывать, но и навязывать выгодные политические порядки, правила торговли, культурные стереотипы. А поток ресурсов, шедший в Европу, потом и в США содействовал развитию науки, образования, культуры, закрепляя господство в мировой системе.

Новая военная мощь России не позволила даже задуматься о прямых угрозах. В ход пошли информационная истерика и санкции

Сначала основанная на военном превосходстве экспансия Европы была просто грабежом, затем эксплуатацией колоний, потом навязыванием зависимым заведомо невыгодных условий товарообмена. Позже была "свободная торговля", выгодная прежде всего Великобритании, обладавшей военно-морским превосходством и систематически блокировавшей страны-соперники. В середине ХХ века была создана Бреттон-Вудская система с доминированием доллара в несоциалистической части мира и способностью Вашингтона с помощью печатного станка покрывать собственный бюджетный дефицит. В конце ХХ века после краха СССР эта система распространилась на весь мир. Казалось, навсегда.

Военное превосходство, военная сила была и остается крайне выгодным вложением чисто экономически. Если, разумеется, не начать вкладывать в нее чрезмерные средства. Что не раз разоряло страны. Последний раз - СССР.

Военная же слабость почти всегда разорительна. Хотя экономия на обороне поначалу и кажется экономически целесообразной. Разобщенность и военная слабость древней Руси позволили монголам на два с половиной века поставить ее в полуколониальное положение, высасывая ресурсы.

Другой пример. Китайская империя, переварив и интегрировав или вытеснив к XV-XVI веку завоевавших ее в XIII веке монголов, разгромив племена, атаковавшие ее с северо-запада и успокоившись доминированием Срединного царства в Восточной Азии, перестала уделять серьезное внимание своим вооруженным силам. Поговорка или древняя мудрость "Хороший человек в солдаты не пойдет" стала общенациональной политикой. И Китай поплатился в XVIII-XIX веках, когда небольшие флотилии западных держав легко громили слабые и плохо организованные китайские войска, навязывали невыгодные торговые соглашения, грабительскую торговлю опиумом, производившимся в колониальной Индии, массовую наркоманию.

В конце 1940-х СССР, позже Китай создали ядерное оружие. Большие войны стало невозможно выигрывать. А значит, невозможным стало и угрожать ими, в том числе эскалацией конфликтов. Началась эпоха завершения военного превосходства Запада.

И США не решились применить ядерное оружие в Корейской и Вьетнамской войнах. За войсками Ким Ир Сена стоял не только Китай со способностью бросить в бой сотни тысяч солдат, но и СССР, ядерную мощь которого американцы, к счастью, преувеличивали.

За Вьетнамом стояли и помогали ему уже две ядерные державы.

Появление балансирующего фактора в международной системе расширило свободу маневра для очень многих стран. Ускорился крах колониальных империй. Образовалось движение неприсоединения.

Реакцией на вьетнамский провал, усугубленный введенным осмелевшими арабами нефтяного эмбарго 1970-х годов, стала рейгановская политика. Ее ключевой составной частью была попытка не только восстановить американскую экономику, ослабленную чрезмерными зарубежными вовлечениями, но и военное превосходство, чтобы сделать угрозу применения военной силы для поддержания позиций в иных сферах более достоверной.

Жесткая российская политика начала давать позитивные результаты. Но военное усиление нужно подкреплять экономическим ростом

Вернуть военное превосходство было, наверное, уже невозможно. Но на историческую секунду показалось, что оно достижимо.

Выход СССР из конфронтации, а затем его развал не только остановил начавшуюся деградацию позиций Запада, но и позволил добиться его, как казалось, окончательной "победы".

Доминирование Запада в 1990-2000-х годах позволило обеспечить огромный переток ВНП и других ресурсов из России и стран бывшего социалистического лагеря. Пользуясь российской слабостью, ей навязывали (а часть ее элиты с этим соглашалась) невыгодные условия торговли, жестко вытесняли с рынков. Дело доходило до курьезов - пытались диктовать внутренние цены на бензин, чтобы еще уменьшить конкурентоспособность российской продукции. Уже в 2000-е годы ЕС навязывал России экспорт леса-кругляка, пытаясь поддерживать свою лесоперерабатывающую промышленность и ограничить развитие российской.

Ослабевшая в результате революции 1991 года и деморализованная Россия политически прекратила сдерживать и уравновешивать западную военную мощь. Стремясь продемонстрировать и закрепить ее, Запад пошел на серию интервенций и агрессий - в Югославии, Ираке, Афганистане, Ливии.

Они встряхнули российскую элиту, многие в которой верили, что западные демократии являются более справедливыми и миролюбивыми.

Пришедший к власти на рубеже веков В.В. Путин еще пытался договориться, маневрировал, даже предлагал дружбу - первым заявил о готовности прийти на помощь США после трагических сентябрьских событий 2001 года. Но в российской элите уже созрело убеждение, что военное превосходство США недопустимо, прямо угрожает безопасности страны и мира в целом. Россия была еще бедна. Но после 2002 года, когда США вышли из Договора по ПРО, продемонстрировав таким образом стремление вновь обрести военное превосходство, была принята серия решений, которые через полтора десятилетия привели к созданию ряда систем, призванных покончить с этой надеждой. С 2007-2008 годов была запущена успешная военная реформа.

В 2014 году Россия, воссоединившись с Крымом и поддержав восставших в Донбассе, положила конец расширению НАТО на близлежащие к ней страны. Это вызвало взрыв ненависти на Западе. Но новая военная мощь России не позволила даже задуматься о прямых угрозах. В ход пошли информационная истерика и санкции. На жесткое противостояние возможностей у Запада уже не было.

Еще один удар по представлению о его всесилии был нанесен после 2015 года, когда Россия, руководствуясь стремлением остановить террористическую угрозу как можно дальше от своих границ, продемонстрировать свою новую военную мощь и потренировать своих военных, пришла на помощь законному режиму в Сирии и помогла ему выстоять. Заодно был положен предел еще одному типу западной экспансии - "цветным революциям". Западная модель развития, геополитическое и геоэкономическое равнение на него перестали выглядеть безальтернативными.

Москва, не стремилась прямо ко всем этим изменениям. Главной целью было обеспечение безопасности и суверенитета самой России, выгодное ей положение в международной системе.

Но, объективно, своим военным, политическим и моральным возрождением она качественно изменила соотношение сил в мире, обеспечив десяткам стран более благоприятные условия для свободного развития, в том числе для использования их конкурентных преимуществ, для увеличения их доли в мировом ВНП. Было покончено с "рентой", которую обеспечивало военное превосходство.

Создание нового глобального порядка займет время. Пока не будет заложен его новый фундамент - военно-силовой баланс. Фото: zeferli / istockphoto

Эта свобода является глубинной причиной ярости части западных элит в отношении нашей страны.

Вряд ли тенденцию к деградации, особенно заметную в Европе, сможет остановить "контрреволюция" Трампа. Силовое крыло американской элиты уже со времен Б. Обамы пытается повторить "успех" Р. Рейгана. Он, как убедили себя американцы, жестким давлением и угрозой гонки вооружений и достижения стратегического превосходства через создание системы глобальной ПРО - "звездных войн" - развалили Советский Союз. Но он, мы знаем, развалился из-за внутренней слабости.

Сейчас положение России лучше. Народ по сравнению с прошлым веком сыт, место угасшей коммунистической идеологии начинает занимать более дееспособный государственный национализм.

Не получится, видимо, повторить с Китаем опыт с Японией 1980-1990-х годов, когда той, пользуясь ее военно-политической зависимостью, навязали ревальвацию йены, квоты в торговле и в результате стагнацию на 30 лет. Китай независим в военно-политическом отношении, может опираться на стратегическую мощь России, и вряд ли торговая война, развязанная против него (а заодно и против старой либеральной торгово-экономической системы в целом) может качественно замедлить его развитие.

Создание нового глобального порядка займет время. Пока не создастся его новый фундамент - военно-силовой баланс. Пока Запад не приспособится к новому положению вещей, а возрождающиеся державы и цивилизации, в том числе и Россия, не выработают - вместе с тем же Западом - привычки и инструменты ответственного глобального управления в новых условиях.

Это приспособление уже началось. Слышны даже обсуждения желательности вновь пригласить Россию в давно ненужную ей "большую семерку", разговоры о возобновлении движения к общему европейскому пространству от Лиссабона до Владивостока. Жесткая российская политика, подстегнувшая мировые макротенденции последних лет, начала давать позитивные результаты. Но военное усиление нужно подкреплять экономическим ростом. Иначе мы сумеем "вырвать поражение из рук победы", на которую работало несколько поклонений россиян, советских людей, строивших оборонный щит, затем восстанавливавших его и страну в 2000-2010-х годах, и который обеспечивает свободу выбора и суверенитет для десятков прежде зависимых стран. И главное - мир.

А общее пространство строить, разумеется, стоит, но, учитывая прошедшие изменения, уже в евразийских рамках. И на равноправной основе, без опоры на военное превосходство. И правила для него будут писаться не в Вашингтоне или Брюсселе, но и в Москве, Пекине, Дели, Токио, Сеуле, Джакарте, в столицах ведущих европейских государств.