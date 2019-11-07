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07.11.2019 21:50
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На все сто!

Казанский федеральный университет попал в престижный рейтинг
Текст: Олег Корякин (Казань)
Российская газета - Федеральный выпуск № 252(8010)
КФУ стал первым российским университетом, вошедшим в сотню лучших вузов мира предметного рейтинга "Образование" Times Higher Education (THE). Он занял 94-ю позицию в списке, составленном авторитетным британским агентством.

Еще в прошлом году вуз вплотную продвинулся к топ-100, добившись показателей 101-125. И вот знаковый барьер преодолен. Парадокс, но достичь высоких результатов позволило направление, которое поначалу многие восприняли как тяжкое бремя для университета. Дело в том, что в 2011 году в состав КФУ включили два педагогических вуза. В научной среде возникли острые дискуссии, справится ли классический университет с непривычной для себя задачей. Но педобразование здесь сделали одним из четырех приоритетных направлений наряду с медициной, нефтедобычей и астрофизикой. При этом создали вариативную систему вхождения студента в профессию. И не ошиблись.

- У нас собственная модель подготовки учителей, - пояснил ректор КФУ Ильшат Гафуров. - В Елабужском институте - традиционная система, а в Казани она носит распределенный характер. То есть учителей физики готовит Институт физики, учителей математики - мехмат и так далее. Мы исходили из того, что есть проблема предметной подготовки учительских кадров. Вы помните, как у нас многие учителя не могли сдать ЕГЭ? И тогда возникал вопрос, а каким же образом они готовят наших ребят к этому экзамену?

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Решая эту проблему, вуз попал в один из мировых научных трендов.

- Даже в благополучной Германии огромная нехватка учителей, и на улице висят щиты с социальной рекламой, где дети протягивают руки с просьбой "Будь моим учителем!" - говорит директор Института психологии и образования КФУ, руководитель приоритетного направления развития университета "Учитель XXI века" Айдар Калимуллин. - Ситуация очень серьезная. И узловая проблема: как готовить педагога, какие ресурсы для этого привлекать. Идет дискуссия. Есть два мнения. Должны быть специализированные вузы, как в советское время, или нужны только многопрофильные университеты, которые в том числе готовят учителей? Тенденция такова, что педагогических вузов в мире почти не осталось. Их количество уменьшается и в России. Если раньше их было более ста, то теперь 48. И более двухсот университетов предлагают программы педобразования.

Лидером среди них стал КФУ. Сейчас здесь обучают около десяти тысяч будущих педагогов на всех уровнях (бакалавриат, магистратура, аспирантура) и по всем предметным областям. Идут на это направление действительно талантливые ребята с высокими показателями ЕГЭ. В этом году при поступлении средний балл - 78.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Восемь российских вузов попали в предметные рейтинги THE

Университет может похвастаться отличной инфраструктурой, начиная с базового оборудования и заканчивая модельными классами физики, химии. Более того, будущие учителя проходят практику в общеобразовательных учреждениях, входящих в состав в КФУ. Это IT-лицей и Лицей имени Лобачевского. Оба занимают высокие позиции в топ-100 школ России. Здесь же апробируются различные методики.

- Долгое время педагогическая наука, к сожалению, была сконцентрирована на истории педагогики и духовно-нравственном воспитании. И не затрагивала современные реалии, - говорит Айдар Калимуллин. - А мы исследуем самые актуальные проблемы: обучение детей с ограниченными возможностями, поведение школьников и студентов, взаимоотношение учителей с родителями.

По его словам, сейчас зарубежные коллеги проявляют большой интерес к нашим наработкам в этой сфере. Яркий пример тому - ученые КФУ подготовили раздел о развитии педагогики в России для престижнейшей Оксфордской энциклопедии образования.

А недавно на международном форуме японские ученые посетовали, что до 1980-х годов они всегда следили за советской педагогикой, многое заимствовали из нее, а потом возникла тридцатилетняя "яма". И теперь они рады вновь знакомиться с российским опытом.

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