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07.11.2019 04:20

Куда можно устроиться без опыта работы

Текст: Марина Гусенко
19 процентов российских работодателей не готовы нанимать в штат начинающих специалистов. Это выяснили эксперты Авито Работа в ходе исследования.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Впрочем, подавляющее большинство работодателей - 81 процент - не имеют ничего против работников без опыта. В основном это касается руководителей крупных компаний. И нанимают они неопытных специалистов на линейные позиции.

Фото: iStock
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А вот треть представителей малого бизнеса, 29 процентов, сообщила, что не рассматривают резюме кандидатов без опыта.

Чаще всего людей без опыта работы нанимают в сфере общественного питания (97 процентов работодателей). На втором месте - интернет-торговля (96 процентов), на третьем - сфера образования и науки (89% процентов).

Примечательно, что больше всего начинающих специалистов нанимают работодатели в Воронеже (93 процента респондентов), Санкт-Петербурге и Перми (по 85 процентов).

Фото: iStock
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Каковы критерии отбора кандидатов без опыта работы?

В первую очередь оцениваются социальные и личностные качества кандидатов, это отметили 70 процентов опрошенных.

А вот какое учебное заведение закончил соискатель - интересует работодателей в самую последнюю очередь. Этот критерий отметили всего 11 процентов респондентов.

Подробности читайте в ближайшем номере "РГ".

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