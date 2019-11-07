Кемеровский "Кузбасс" и казанский "Зенит" разыграют Суперкубок России

В рамках пятого тура чемпионата страны в субботу действующий обладатель "золота" "Кузбасс" у себя в столице угольного края Кемерово и победитель Кубка России 2018 "Зенит-Казань" разыграют Суперкубок.

В свое время Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) установила добрую традицию - каждый такой матч за трофей посвящается памяти кого-то из великих игроков. Предстоящий Суперкубок носит имя Порфирия Воронина, который в составе сборной Советского Союза завоевывал первые трофеи национальной команды. Он двукратный (1949, 1952) чемпион мира и двукратный (1950, 1951) чемпион Европы, был очень разносторонним игроком, отлично владел нападающим ударом "крюком". Ушел из жизни в 1968 году.

В чемпионате Суперлиги на данный момент сыграно по четыре тура, но "Кузбасс" и казанцы из-за особенностей календаря провели по три матча с одинаковым результатом - две победы и одно поражение.

В своей последней встрече кемеровчане, в целом сохранившие чемпионский состав, но лишившиеся главного тренера Туомаса Саммелвуо (он теперь рулит питерским "Зенитом"), проиграли на выезде новосибирскому "Локомотиву" - 1:3 (23:25, 25:23, 19:25, 21:25). "У нас не получилась атака, а у "Локомотива" хорошо сработал блок. Думаю, на нас сказался тяжелый пятисетовый матч с "Зенитом" из Санкт-Петербурга в прошлом туре. Видно было, что мы не в самых лучших физических кондициях. Хозяева и подавали лучше нас, и не было достаточно много ситуаций, чтобы постоянно атаковать на разрозненном блоке", - сказал капитан "Кузбасса" и сборной связующий Игорь Кобзарь.

Казанский "Зенит" также играл в гостях, но, в отличие от кемеровчан, сумел добиться победы. В матче с "Белогорьем" счет 3:1 (25:18, 25:20, 19:25, 25:22). С этого сезона олимпийский чемпион Максим Михайлов выступает не как диагональный, а в доигровке с приемом. Основные атакующие функции теперь у болгарина Цветана Соколова. Должность главного тренера по-прежнему занимает Владимир Алекно, однако все оперативное управление командой во время игр сейчас у экс-либеро сборной страны Алексея Вербова.

Мужской Суперкубок разыгрывается с 2008-го. Поразительно, но клуб из столицы Татарстана участвовал абсолютно во всех таких матчах и брал трофей семь раз. По два титула у "Белогорья" и "Динамо" М.

Где будем смотреть

9 ноября, суббота, "Матч! Страна"

13.05. "Кузбасс" (Кемерово) - "Зенит" (Казань). Прямая трансляция (с 25-минутным превью).