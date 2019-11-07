Китай хочет создать в космосе экономическую зону с доходом $10 трлн в год

Китай намерен создать в космосе экономическую зону Земля-Луна, которая будет приносить порядка 10 триллионов долларов прибыли в год. Об этом заявил директор Комиссии по науке и технологиям Корпорации аэрокосмической науки и техники КНР Бао Вэйминь, выступая с докладом о перспективах развития космического пространства между Землей и ее спутником.

Согласно заявлениям Бао, предполагается, что уже к 2030 году появится прорыв в технологиях, который позволит создать между Землей и Луной полноценную транспортную систему. А эта система, в свою очередь, станет базой для экономической зоны - она может появиться к 2050 году.

Лунная программа Китая, названная "Программа Чанъэ" в честь китайской богини Луны, начатая в 2004 году, включает в себя несколько этапов.

Первый - полеты беспилотных спутников по селеноцентрической орбите. Он был выполнен уже в 2012 году. Второй - мягкое приземление на поверхность Луны автоматического аппарата - выполнено в 2013 и 2018 годах. Третий - забор образцов лунного грунта с доставкой на Землю - первый сделан в 2014 году, второй забор может быть выполнен в 2020 году.

Четвертый этап - создание лунной исследовательской станции с обслуживающими ее роботами. Его воплощение ожидается в 2023-27 годах. Пятый этап - возможное создание международной базы около Южного полюса Луны, на которой смогут жить люди; намечен на 2030-е годы.