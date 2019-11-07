Коллекция плакатов к фильмам о Бонде продана за 300 тыс. долларов

Почти 500 постеров к фильмам о супершпионе Джеймсе Бонде продали на аукционе в Великобритании за 227,5 тыс. фунтов стерлингов (292 тыс. долларов). Это самое полное в мире собрание плакатов к "бондиане", сообщает "Газета.ru".

За 12,5 тыс. фунтов стерлингов (более 16 тыс. долларов) с молотка ушел набор плакатов из США к четвертому фильму серии "Шаровая молния" 1965 года, где роль Бонда исполнил актер Шон Коннери. Этот набор стал самым дорогим лотом коллекции.

На втором месте оказалась уникальная афиша к фильму "Голдфингер" 1964 года.

Глава аукциона Prop Store Стивен Лейн, надеется, что успех этих торгов станет катализатором для новых аукционов плакатов к блокбастерам: в 2020 году планируется провести три подобных мероприятия.