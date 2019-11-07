Колобков: Никаких изменений в базе данных московской лаборатории не было

Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что никаких изменений в базе данных московской лаборатории перед отправкой в WADA не было.

Как заявил Павел Колобков, на ближайшей встрече специалистов из России и WADA эти вопросы могут быть разъяснены. По словам министра спорта РФ, ни в одном документе Всемирного антидопингового агентства нет формулировок, которые озвучивал глава РУСАДА Юрий Ганус, заявивший ранее о манипуляциях перед передачей данных.

Ранее появились обвинения в том, что российская сторона произвела изменения в базе данных, которую в начале года передали в WADA. Были даны три недели на объяснения. 8 октября российская сторона отправила все ответы на вопросы.

"Эксперты считают, что никаких там удалений не было, это технические вопросы, они связаны с системой. На ближайшей встрече специалистов из России и WADA эти вопросы могут быть разъяснены. Так называемых, как говорит Ганус, манипуляций там не было. Это наша позиция", - приводит слова Колобкова ТАСС.

Также министр спорта РФ заявил, что на данный момент для участия в Олимпийских играх в Токио 2020 года уже отобрались больше 100 российских спортсменов. "Думаю, будет около 400. От Олимпиады стоит ждать хороших результатов, наши спортсмены на протяжении четырех лет готовились, показывали высокие результаты", - сказал Колобков.