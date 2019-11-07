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07.11.2019 20:57
Рубрика: Экономика

Комитет ГД рекомендовал к первому чтению поправки о едином поставщике ТВ

Текст: Юлия Кривошапко
Комитет Госдумы по информационной политике рассмотрел законопроект о создании в России единого оператора, который будет распространять в интернете контент 20 телеканалов первого и второго мультиплексов, и рекомендовал принять его в первом чтении.

При обсуждении поправок депутаты высказали ряд замечаний. По их мнению, в документе недостаточно четко прописано, сколько поставщиков видеоконтента будет создано в России (в законопроекте говорится об "уполномоченной организации", которую выберет Роскомнадзор). Устранить этот недочет, а также четко прописать критерии отбора организации, на базе которой будет создана единая платформа, законодатели рекомендовали при доработке поправок.

Рассмотреть законопроект в первом чтении Госдума может 12 ноября.

Фото: РИА Новости
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Авторами поправок в законы о связи, о рекламе, об информации и о СМИ стали глава комитета по информационной политике Леонид Левин и его первый заместитель Сергей Боярский. Законопроект поступил в Госдуму в июле.

Предполагается, что единый поставщик станет посредником по доставке контента телеканалов сторонним OTT-сервисам, которые дают пользователям возможность смотреть телевидение через интернет на любых устройствах, включая смартфоны и планшеты.

Уполномоченную организацию предстоит выбрать Роскомнадзору. Видеосервисы под угрозой блокировки не смогут распространять контент телеканалов в обход "единого окна". Они также обязаны будут использовать программное обеспечение - плеер единого поставщика контента.

Вещатели, взаимодействуя с уполномоченной организацией, смогут контролировать процесс распространения телеканалов в сети "Интернет", препятствовать незаконному (несанкционированному) изменению видеоконтента со стороны третьих лиц, отмечали авторы поправок в пояснительной записке.

Как писал "Коммерсантъ", отрицательные отзывы на поправки направили Ассоциация кабельного телевидения России и ассоциация региональных операторов связи "Ростелесеть". Кроме того, против выступили "Первый канал", "Триколор", "МегаФон", МТС, "ВымпелКом", "Яндекс". В ФАС документ сочли "крайне опасным", поскольку единый поставщик, по замыслу авторов законопроекта, будет выведен из-под антимонопольного регулирования.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Отмечалось, что принятие поправок может привести к деградации легального рынка онлайн-телевидения.

Сейчас этот сегмент каждый год прирастает более чем на 30%, рассказал "РГ" генеральный директор аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков. Это самая впечатляющая динамика из всех сегментов рынка телекоммуникаций. Ни платное телевидение, ни сотовая связь не демонстрируют таких показателей.

По результатам 6 месяцев 2019 года объем российского рынка ОТТ-сервисов составил 10,6 миллиарда рублей. По итогам года он может достигнуть отметки в 21,5 миллиарда рублей.

Экономика Отрасли Связь Общество СМИ и соцсети Законодательная власть Госдума Переход на цифровое телевидение
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