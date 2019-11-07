Лавров: Россия придерживается позиции о недопустимости ядерной войны

Москва придерживается позиции о недопустимости ядерной войны. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе общения с исполнительным директором организации "Инициатива по предотвращению ядерной угрозы" Эрнестом Монизом.

"Год назад мы предложили США по большому счету повторить то, что США и СССР делали несколько раз: выступить с решительным заявлением на высшем уровне о том, что в ядерной войне не может быть победителей и поэтому ее нельзя развязывать", - заявил глава российского внешнеполитического ведомства, которого цитирует РИА Новости.

По словам Лаврова, в настоящее время с определенными сложностями сталкивается Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе (СВПД).

"Когда вы были министром энергетики США..., вы исполнили важную международную миссию вместе с Европой, Россией и Китаем, а также Ираном по СВПД, который сейчас, к сожалению, находится под сильным давлением", - заключил Лавров.