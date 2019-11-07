Legal Design - отражение культурной и правовой трансформации общества

Legal Design - один из ключевых трендов в сфере права. Речь идет о широком спектре подходов, призванных сделать юридические документы более доступными. Во все времена законы, регламенты, соглашения, договоры и другие юридические тексты относились к числу самых сложных для восприятия. Именно эту проблему - перевода с юридического языка на "человеческий" - призван решить комплексный подход Legal Design. Документы препарируются, упрощаются и зачастую оформляются в качестве блок-схем, комиксов или даже игр.

Идеологию Legal Design во многом воплощают продукты юртеха, также нацеленного в том числе на упрощение взаимодействия юристов с конечными пользователями. В преддверии крупной отраслевой конференции Skolkovo LegalTech. Black Edition разбираемся, как дизайнерское мышление проникло даже в такую консервативную отрасль, как юриспруденция.

В первую очередь, важно понимать, что Legal Design не имеет прямого отношения к UX/UI-дизайну. Если и говорить об интерфейсах, то речь идет не об интерфейсе "человек-машина", а скорее, об интерфейсах "человек-человек", "человек-государство", "человек-компания". Можно сказать, что Legal Design находится на стыке инфографики и оформления документов. Его основной продукт - полиграфия: всевозможные плакаты, брошюры, лифлеты, разъясняющие, как следует понимать ту или иную правовую ситуацию. Впрочем, дизайнерские решения очевидным образом могут находить воплощение и в цифровых сервисах, и в различных продуктах сферы LegalTech.

Сегодня запрос на адаптацию крупных массивов сложной информации проявляется в разнообразных формах "объяснительной" журналистики, пристальном внимании к "пользовательскому опыту", повсеместном распространении визуальных форм представления данных. Частью этих процессов выступает и "юридический дизайн".

Legal Design еще рано считать самостоятельной индустрией, отраслью права или новой логикой юридического мышления, считает управляющий партнер Deloitte Legal в СНГ Анна Костыра. "Несмотря на стремительную трансформацию юридической профессии и активное внедрение LegalTech-продуктов в ежедневную деятельность юриста, юриспруденция была и остается весьма консервативной отраслью. Поэтому любые нововведения, как правило, носят эволюционный, а не революционный характер; они направлены прежде всего на облегчение процесса принятия решений, минимизацию рисков и ускорение взаимодействия участников правоотношений", - поясняет она.

Вместе с тем, по словам Костыра, подходы к применению юридических конструкций действительно меняются, юридические знания и инструменты адаптируются к нуждам конечных потребителей услуги, то есть бизнес-подразделений и их клиентов. "Время, когда юрист работал в своем замкнутом мире, а разрабатываемые им концепции и документы были понятны и доступны зачастую только ему одному, постепенно уходит. Сегодня, например, даже среди судей высших судов многих развитых юрисдикций приветствуется подход к изложению судебных актов наиболее простым и понятным языком. Legal Design - это тоже часть вопроса о том, как сделать право доступным для каждого", - говорит Костыра.

Эксперт напомнила, что часть задач по упрощению документооборота компаний решают LegalTech-продукты, такие как конструкторы договоров, хелпдески, внутренние хабы (базы знаний) компаний и так далее. Один из путей - использование Legal Design-продуктов.

"Представим: шаблон договора для определенного стандартизированного бизнес-процесса компании подгружается в зависимости от запроса пользователя, будучи написанным с минимальным количеством текста при помощи использования картинок, алгоритмов и визуально понятных схем. В таком договоре стороны представлены героями комикса, а условия соглашения - ситуациями на рисунках. Такой договор не требует каждый раз привлекать профессиональных консультантов и согласовывать условия. А еще он носит эксклюзивный характер и легче воспринимается непрофессиональным пользователем", - поясняет Костыра.

Юрист подчеркивает, что подобные договоры расширяют наши представления о юридической функции, так как могут заключаться даже людьми с особенностями развития. При этом разногласия будут улаживаться в суде исходя из действительной воли сторон, а не толкования текста.

"Сейчас это может звучать очень непривычно и вызывать сомнения в практической применимости, но цифровая трансформация и сближение различных функций (в частности, юридической и бизнес-подразделений, которые обслуживают юристы) неизбежны. По нашим данным, в мире уже существуют прецеденты заключения комикс-контрактов: трудовой договор, соглашение о неразглашении, соглашения для домашнего персонала, кредитные договоры, договоры аренды. С определенными оговорками мы допускаем, что подобные договоры могут быть применимы и в России", - говорит Костыра.

Развитие дизайнерских подходов в праве связано с внедрением новых технологий и активной цифровизацией юридической сферы, считает член экспертного совета по цифровой экономике при Комитете по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Государственной Думы РФ Никита Куликов.

"Появилось осознание того, что устоявшиеся правовые нормы все-таки требуется каким-то образом трансформировать, для того чтобы они могли быть применимы в такой новой трактовке оказания юридических услуг, как LegalTech, и именно в этом и призван помогать Legal Design. Фактически Legal Design - это способ адаптации такой архаичной отрасли, как юриспруденция, к режиму цифровизации юридических услуг. Разумеется, LegalTech может существовать и без Legal Design, но тогда сервисы будут доступны в менее адаптивной и комфортной для пользователей форме", - говорит он.

Генеральный директор компании "Онлайн-патент", патентный поверенный РФ Алина Акиншина считает, что Legal Design позволяет бороться с информационной избыточностью, ставшей приметой нашего времени. "Бесконечные дисклеймеры и сложные пояснения, необходимые в регулируемых отраслях, в обычной юридической практике должны уступать место понятным, простым и прозрачным способам предоставления информации конечному пользователю. Говорим ли мы о договоре, о заявке в Роспатент или патентном поиске - сложные юридические категории могут и должны быть изложены в наглядной, структурированной форме. Это не просто требование клиентского сервиса - это насущная необходимость в наше время информационной избыточности, предоставляющее так много возможностей для усложнения даже самых простых и интуитивно понятных вещей", - говорит она.

CEO компании "Право.ру", один из пионеров LegalTech в России Алексей Пелевин напоминает, что "дизайн - это всегда про простоту и красоту". По большому счету, принципов Legal Design при составлении документов должен придерживаться любой законодатель или юрист. Ясный, четкий, легко читаемый текст и оформление, отвечающее запросу конечного потребителя (например, в случае искового заявления - судьи), - это уже продукт Legal Design. В этом смысле технические решения опциональны.

"Честно говоря, никакой связи между LegalTech и Legal Design нет. Tech - это про технологии, design - это про образ мышления. Хорошие технологии могут иметь плохой дизайн, а хороший дизайн может существовать вообще без технологий. Впрочем, мы в наших продуктах очень четко придерживаемся принципов Legal Design - прежде всего в организации и подаче юридически значимой информации. Мы в первую очередь подсвечиваем те правовые сущности, которые для пользователя, по нашему мнению, имеют наибольшую ценность. Например, если мы говорим про судебный акт, для пользователя в первую очередь важна так называемая резолютивная часть, и в наших системах вы ее увидите в первую очередь, и только потом мотивировочную", - рассказывает он.

Будет ли путь Legal Design в России простым, учитывая традиции русской бюрократии с ее тягой к переусложненным, тяжеловесным синтаксическим конструкциям? Все-таки именно в России канцелярит сформировался как особый тип письма и даже был эстетизирован некоторыми писателями.

"Природа человека везде одинакова - неважно, русский это, американец или китаец, - считает Пелевин. - Все любят хороший, удобный дизайн. Не просто так "айфоны" и "андроиды" распространились по всему миру. Так что я бы не стал здесь выделять Россию как нечто уникальное. Канцелярский, сложный, бюрократический язык есть не только в России, но и в любой европейской стране - в Германии, в США. Так что востребованность Legal Design как чего-то такого, что упрощает взаимодействие юристов с остальными гражданами, совершенно логична".

С ним солидарен основатель юридического сервиса Pravoved.ru Валерий Мешков "Отделять Россию от других стран на основании каких-то мифических особенностей "национального характера" - самый настоящий расизм, мол, мы какие-то "не такие", "другие". Конечно, в России не только будет востребован Legal Design - я думаю, что на определенном этапе он даже будет развиваться у нас активнее, чем в других странах. Просто потому, что в России лучше, чем во многих странах, развиваются IT-технологии. Что же касается канцелярита, схоластики и бюрократии, то они в той же мере присущи западной цивилизации. Они точно так же хитро писали свои кодексы, эдикты и другие документы", - сказал Мешков.

Он считает, что Legal Design следует рассматривать в контексте общих изменений современной цивилизации, ускорения социальных процессов.

"Legal Design - это отражение культурной трансформации нашего общества, смены способа потребления информации. Сегодня любой, кто посмотрит фильм братьев Люмьер "Прибытие поезда" или знаменитый спагетти-вестерн "Хороший, плохой, злой", где Клинт Иствуд минут пять удаляется на лошади в закат, останется в недоумении. Сейчас фильмы насыщены экшеном, событиями, эмоциями, картинками. И эти изменения происходят не только на "ютубе", в сериалах или кинематографе, это проявляется в литературе и в том числе в канцелярских документах, которые становятся похожими на комиксы. Человек - цельный, и меняясь в чем-то одном, он меняется и в остальном", - отметил Мешков.

Подробнее о том, как развивается направление Legal Design в современной юридической системе, расскажут эксперты конференции Skolkovo LegalTech. Black Edition, которая пройдет 29 ноября в "Сколково". Подробная программа доступна на сайте.