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Люка Бессона обвинили в том, что он позволил оленям размножаться

Новости
    07.11.2019, 11:43
Текст:   Олег Усков

Новая напасть одолевает французского режиссера, продюсера и сценариста Люка Бессона. Вслед за обвинениями в изнасиловании и домогательствах, что изрядно пошатнуло карьеру Люка, кинематографисту предъявлены обвинения чуть более экзотического свойства.

Фото: kinopoisk.ru
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Как передает France24, во Франции рассматривается иск в отношении Бессона, который… позволил оленям бесконтрольно размножаться на территории своего огромного имения (160 га) в Орне, Северная Нормандия, и не пустил специалистов отстреливать излишки популяции животных.

В итоге, как подсчитано, олени Бессона объели и потоптали соседние поместья, фермы, поля и угодья на сумму в 130 тысяч евро (145 тысяч долларов). Которые правительство было вынуждено выплачивать с 2014 года пострадавшим и которые теперь необходимо, как считают власти, взыскать с режиссера.

Отмечено, что сам Бессон на первые слушания по своему делу в понедельник не явился, но в зале присутствовали его жена и дочь.

Бессон купил поместье в 1998-м и разместил там студию постпродакшн.

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