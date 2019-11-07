Люка Бессона обвинили в том, что он позволил оленям размножаться

Новая напасть одолевает французского режиссера, продюсера и сценариста Люка Бессона. Вслед за обвинениями в изнасиловании и домогательствах, что изрядно пошатнуло карьеру Люка, кинематографисту предъявлены обвинения чуть более экзотического свойства.

Как передает France24, во Франции рассматривается иск в отношении Бессона, который… позволил оленям бесконтрольно размножаться на территории своего огромного имения (160 га) в Орне, Северная Нормандия, и не пустил специалистов отстреливать излишки популяции животных.

В итоге, как подсчитано, олени Бессона объели и потоптали соседние поместья, фермы, поля и угодья на сумму в 130 тысяч евро (145 тысяч долларов). Которые правительство было вынуждено выплачивать с 2014 года пострадавшим и которые теперь необходимо, как считают власти, взыскать с режиссера.

Отмечено, что сам Бессон на первые слушания по своему делу в понедельник не явился, но в зале присутствовали его жена и дочь.

Бессон купил поместье в 1998-м и разместил там студию постпродакшн.