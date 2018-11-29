Еще пять женщин обвинили Люка Бессона в сексуальных домогательствах

Антирекорды, поставленные Харви Вайнштейном и Кевином Спейси французскому режиссеру и продюсеру Люку Бессону, конечно, побить вряд ли удастся, но его хулители, по крайней мере, проводят в этом направлении усердную работу.

Как сообщает THR, еще пять женщин обвинили постановщика "Пятого элемента", "Леона" и фильма "Валериан и город тысячи планет" в домогательствах, насилии и иных формах половых притеснений.

Среди новых предполагаемых жертв одного из самых известных и плодовитых европейских кинематографистов обозначились две студентки его школы-студии Cite du Cinema и бывшая сотрудница компании EuropaCorp., сооснователем которой выступил режиссер.

Кроме того, бывшая помощница, имя которой не названо по ее просьбе, обвинила Бессона в принуждении к сексу (три раза) и постоянных преследованиях, которым он подвергал ее на работе, шантажируя их связью.

Тогда как продюсер Карин Айземберт рассказала, что в 1995 году баловник домогался ее в отеле, где они проводили кастинг. Пожаловавшись, что режиссер ее там "насильно хватал".

Представитель EuropaCorp отказался комментировать новые обвинения, адвокат Бессона на просьбу о комментарии пока не отреагировал.

Напомним, начало гонениям Бессона положила в мае этого года молодая актриса, утверждая, что была тайной любовницей режиссера, который в какой-то момент ее изнасиловал.

После этого на Бессона заявили еще ряд женщин.