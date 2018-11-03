Харви Вайнштейна обвинили в домогательствах к польскому ребенку

Некоторое время назад в западных СМИ зазвучала версия, что дело против голливудского продюсера Харви Вайнштейна на глазах разваливается, обвинения снимаются, адвокат бывшего магната торжественно трубит и всё такое. Но это по-прежнему не значит, что финал близок. И на смену одному снятому обвинению приходит новое.

Как сообщает Page Six, в истории появился новый фигурант, на этот раз - бывшая польская модель и актриса, имя которой не названо.

Предполагаемая жертва утверждает, что продюсер надругался над ней, на тот момент - шестнадцатилетней девственницей, в 2002 году, и далее неоднократно преследовал.

Согласно заявлению женщины, поданному в полицейский департамент Нью-Йорка, в тот роковой день она должна была встретилась с продюсером в кафе - на предмет переговоров по обустройству ее кинокарьеры. Но вместо мирных посиделок за чашечкой Вайнштейн пригласил подростка в свою квартиру в районе Сохо и начал "агрессивно" домогаться, угрожая в противном случае загубить карьеру несчастной на корню. В качестве положительного примера сославшись на Пенелопу Круз и Гвинет Пэлтроу, которые благодаря ему преуспевают.

После словесных атак продюсер приспустил брюки и принудил жертву к некоторым похабствам. При этом от более интенсивного соития с продюсером возможная жертва, страшно происходящим напуганная, по ее словам, наотрез оказалась. На что Вайнштейн смягчился, прекратил настаивать и действительно далее немного помог девушке. При этом периодически напоминая, что неплохо бы ему отплатить. Но она раз за разом отказывала. Что в конечно итоге Вайнштейна огорчило до такой степени, что он осуществил свои угрозы и помешал ее дальнейшей карьере в Голливуде, заверив, что никто отныне не даст ей роль.

Так и было. Теперь истица плохо себя чувствует, страдает, и у нее развилась анорексия.