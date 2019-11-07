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07.11.2019 02:28
Рубрика: Спорт

"Локомотив" сохранил шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов

Текст: Илья Соболев
Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina
Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

Московский "Локомотив", несмотря на домашнее поражение "Ювентусу" (1:2) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, сохраняет шансы на выход в плей-офф из квартете "D".

Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
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В другом матче группы немецкий "Байер" одолел дома мадридский "Атлетико" - 2:1. У победителей отличился Фолланд, плюс еще один мяч усилиями Томаса гости забили сами себе. Единственный гол мадридцев на счету Мораты.

Это значит, что отставание "Локо" от испанцев, идущих на втором месте в турнирной таблице, осталось прежним и составляет четыре очка. Для того, чтобы обойти "Атлетико", "железнодорожникам" необходимо обыграть мадридцев в гостях в заключительном туре, а перед этим желательно добиться максимального результата в домашней игре с "Байером". Кроме того, "Атлетико" должен потерять очки в ближайшей игре с "Ювентусом".

Туринцы, к слову, путевку в плей-офф гарантировали себе досрочно.

Положение команд в группе "D"
  ﻿И﻿ ﻿В﻿ ﻿Н﻿ ﻿П﻿ ﻿М﻿  ﻿О﻿
﻿Ювентус 4 3 1 0 9-4 10
Атлетико ﻿ 4 2 1 1 6-4 7
﻿Локомотив﻿ 4 1 0 4-7 3  
﻿Байер﻿ 4 1 0 3-7 3  

 

 

 

 

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