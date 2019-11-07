"Локомотив" сохранил шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов

Московский "Локомотив", несмотря на домашнее поражение "Ювентусу" (1:2) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, сохраняет шансы на выход в плей-офф из квартете "D".

В другом матче группы немецкий "Байер" одолел дома мадридский "Атлетико" - 2:1. У победителей отличился Фолланд, плюс еще один мяч усилиями Томаса гости забили сами себе. Единственный гол мадридцев на счету Мораты.

Это значит, что отставание "Локо" от испанцев, идущих на втором месте в турнирной таблице, осталось прежним и составляет четыре очка. Для того, чтобы обойти "Атлетико", "железнодорожникам" необходимо обыграть мадридцев в гостях в заключительном туре, а перед этим желательно добиться максимального результата в домашней игре с "Байером". Кроме того, "Атлетико" должен потерять очки в ближайшей игре с "Ювентусом".

Туринцы, к слову, путевку в плей-офф гарантировали себе досрочно.