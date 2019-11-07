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07.11.2019 13:58
Рубрика: Общество

В Мексике найдена древнейшая ловушка на мамонтов

Текст: Денис Передельский
Фото: Mexico's National Institute of Anthropology (INAH) Фото: Mexico's National Institute of Anthropology (INAH)
Фото: Mexico's National Institute of Anthropology (INAH)

Исследователи из Национального института антропологии и истории Мексики (INAH) обнаружили в центральной части страны крупное кладбище мамонтов и остатки того, что ученые назвали древнейшей ловушкой на этих огромных животных.

Как сообщает Phys.org, открытие было сделано в Тультепеке, недалеко от места, где сейчас возводится новый аэропорт для Мехико. Ученые обнаружили там около 800 костей мамонтов.

Фото: Daniel Tyborowski and Blazej Blazejowski / Polish Academy of Sciences / Proceedings of the Geologists' Association
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По предварительной оценке, всего найдены останки 14 древних гигантов. На сегодняшний день это самое большое кладбище мамонтов, когда-либо найденное на территории Мексики.

Именно это обстоятельство насторожило ученых. Они провели детальное исследование местности и пришли к выводу, что животные были убиты.

Они стали добычей людей около 14 тысяч лет назад. Причем на "кладбище" была обнаружена первая в своем роде и древнейшая ловушка на мамонтов.

Еще предстоит изучить, как именно работало это устройство. Ученые предполагают, что в районе находки обитало как минимум пять стад этих животных. Повреждения на костях указывают на то, что люди успешно охотились на них.

"Мамонты жили здесь тысячи лет, - говорит археолог Луис Кордоба. - Стада росли, животные размножались и умирали, на них охотились... Они жили рядом с другими видами, включая лошадей".

К слову, предыдущая крупная находка была совершена в 1970-е годы. Тогда скелет мамонта обнаружили рабочие, строившие метро в Мехико.

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