В Мексике найдена древнейшая ловушка на мамонтов

Исследователи из Национального института антропологии и истории Мексики (INAH) обнаружили в центральной части страны крупное кладбище мамонтов и остатки того, что ученые назвали древнейшей ловушкой на этих огромных животных.

Как сообщает Phys.org, открытие было сделано в Тультепеке, недалеко от места, где сейчас возводится новый аэропорт для Мехико. Ученые обнаружили там около 800 костей мамонтов.

По предварительной оценке, всего найдены останки 14 древних гигантов. На сегодняшний день это самое большое кладбище мамонтов, когда-либо найденное на территории Мексики.

Именно это обстоятельство насторожило ученых. Они провели детальное исследование местности и пришли к выводу, что животные были убиты.

Они стали добычей людей около 14 тысяч лет назад. Причем на "кладбище" была обнаружена первая в своем роде и древнейшая ловушка на мамонтов.

Еще предстоит изучить, как именно работало это устройство. Ученые предполагают, что в районе находки обитало как минимум пять стад этих животных. Повреждения на костях указывают на то, что люди успешно охотились на них.

"Мамонты жили здесь тысячи лет, - говорит археолог Луис Кордоба. - Стада росли, животные размножались и умирали, на них охотились... Они жили рядом с другими видами, включая лошадей".

К слову, предыдущая крупная находка была совершена в 1970-е годы. Тогда скелет мамонта обнаружили рабочие, строившие метро в Мехико.