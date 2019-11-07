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07.11.2019 20:32
Рубрика: В мире

Заглянуть за Трампа

Текст: Федор Лукьянов (профессор-исследователь НИУ "Высшая школа экономики")
Российская газета - Федеральный выпуск № 252(8010)
Американская политика продолжает радовать замысловатыми поворотами. Формальное начало слушаний в рамках процедуры импичмента президента Трампа придает происходящему налет сенсационности. Всякую информацию из палаты представителей мусолят в СМИ, оппоненты изо всех сил стараются подать ее в выгодном для своего лагеря свете.

Хотя официальные праймериз начнутся только в феврале, избирательная кампания в США уже запущена. Цель демократов - превратить ее в разбор персонального дела "комсомольца Трампа". Это позволит избежать дискуссии по существу, к которой Демократическая партия не особенно готова. Идет сражение между умеренным и левым крылом, причем левые явно задорнее, хотя заведомо неизбираемы на федеральном уровне.

Фото: AP Photo/ Evan Vucci
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Ну а еще важнее - демократы не извлекли уроков из поражения 2016 года, сосредоточившись на "русском следе" и усилиях по дискредитации Трампа лично. В результате к 2020 году партия пришла без привлекательной повестки, которая убедила бы разочарованных американских избирателей в ее готовности отвечать на их чаяния. И без кандидата, умеющего зажечь массы, как в свое время Билл Клинтон и Барак Обама.

Главный критерий годности кандидата - способность победить Трампа, а это не то, что предложить яркую программу.

Соответственно, кампания будет грязная и крайне персонифицированная - демократические претенденты обрушатся на хозяина Белого дома, за ним, как водится, не заржавеет. Согласно свежему опросу The New York Times, 84% американцев утверждают, что уже знают за кого будут голосовать и не собираются менять мнение. То есть, чтобы сместить баланс, понадобятся бронебойные информационно-пропагандистские усилия.

Трамп свое дело сделал, заставив американскую элиту осмыслить кризис системы и идти к переменам

Увлекшись внешней мишурой, нельзя упустить сущностное. Реальное осознание перемен в Соединенных Штатов происходит, и выводы делаются. Автор этих строк с интересом послушал дискуссию на американскую тему в ходе заседания Совета по глобальному будущему, он собирается раз в год под эгидой Давосского форума.

Это, конечно, не пресловутое "глубинное государство", о борьбе с которым громогласно сообщает Дональд Трамп. Но представительная палитра из разных профессиональных страт и политических лагерей. Симпатии и антипатии, которые раздирают общество, участники в основном вынесли за скобки, постаравшись сосредоточиться на сути.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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В сухом остатке следующее. Трампа американская элита уже "переварила", то есть на деле он не вызывает шока и трепета, скорее желание осмыслить дальнейшее. Шоу, которое будет продолжаться весь предстоящий год, имеет отношение к борьбе за власть и по-своему важно.

Но те, кто анализирует процессы, смотрят на период после Трампа, когда бы он ни наступил - в 2021 или 2025 году. По распространенному мнению, президент свое дело вольно или невольно сделал. Даже если он проиграет в 2020 году, возвращения к тому, что было до Трампа, невозможно.

Трампизм - период мучительной и уродливой, но неизбежной самокоррекции американской системы, которая оказалась в состоянии кризиса не сейчас, а шла к нему последовательно. Нужно восстановление обратной связи с населением. В частности, это и залог успеха на международной арене.

Главной силой Соединенных Штатов всегда была не военная и даже не экономическая сила, а восприятие образа страны как наиболее приспособленной для успеха и самореализации, способность привлекать к себе самый ценный человеческий капитал. С этим возникли проблемы, нужны внутренние преобразования, и действующий президент США стал катализатором перемен.

Фото: AP Photo/Manuel Balce Ceneta
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Дональд Трамп вызывает едва ли не физиологическое отторжение подавляющего большинства внешнеполитического истеблишмента США. Но уже почти никто не спорит, что во внешней политике не обойтись без новой концепции американского присутствия в мире.

Прежние лидерские амбиции неактуальны, зато растет потребность в таком курсе, который станет гарантией защиты не просто меркантильных интересов, а определенной системы выгодных для Соединенных Штатов правил. Это непросто, потому что а) "либеральный мировой порядок" в прежнем виде невосстановим; б) общество сильно остыло к внешней политике.

В элите консенсус относительно Китая - сдерживать и тормозить. Есть разночтения по поводу средств, но цель разделяют все. Любопытны разные виды мотивации. Протекционисты и противники глобализации, естественно, видят в экономическом симбиозе с КНР антинациональную модель. Силовики оценивают растущий потенциал и бьют тревогу.

Внешней политике Вашингтона нужна новая концепция американского присутствия в мире

Но и сторонники глобализма, активного участия США в мировых делах не прочь использовать китайскую угрозу для того, чтобы мобилизовать население на интерес к действиям за пределами собственной территории. Мол, нужно давать отпор, иначе угроза придет сюда. По сути, желание воспроизвести модель холодной войны с КНР вместо СССР, чтобы преодолеть инстинктивный изоляционизм значительной части американцев.

Любопытно, что во всей этой насыщенной дискуссии Россия практически отсутствовала. Ко всей шумихе последних трех лет участники относятся как к обстоятельству сугубо внутриполитическому.

В плане внешней политики они не сочли Россию стратегически приоритетным и, главное, долговременным фактором. Нам надо для себя понять, хорошо это или плохо, но общая картина на сегодняшний день такова.

В мире США Процедура импичмента Дональда Трампа Дональд Трамп Колонка Федора Лукьянова
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