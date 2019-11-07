Американская политика продолжает радовать замысловатыми поворотами. Формальное начало слушаний в рамках процедуры импичмента президента Трампа придает происходящему налет сенсационности. Всякую информацию из палаты представителей мусолят в СМИ, оппоненты изо всех сил стараются подать ее в выгодном для своего лагеря свете.

Хотя официальные праймериз начнутся только в феврале, избирательная кампания в США уже запущена. Цель демократов - превратить ее в разбор персонального дела "комсомольца Трампа". Это позволит избежать дискуссии по существу, к которой Демократическая партия не особенно готова. Идет сражение между умеренным и левым крылом, причем левые явно задорнее, хотя заведомо неизбираемы на федеральном уровне.

Ну а еще важнее - демократы не извлекли уроков из поражения 2016 года, сосредоточившись на "русском следе" и усилиях по дискредитации Трампа лично. В результате к 2020 году партия пришла без привлекательной повестки, которая убедила бы разочарованных американских избирателей в ее готовности отвечать на их чаяния. И без кандидата, умеющего зажечь массы, как в свое время Билл Клинтон и Барак Обама.

Главный критерий годности кандидата - способность победить Трампа, а это не то, что предложить яркую программу.

Соответственно, кампания будет грязная и крайне персонифицированная - демократические претенденты обрушатся на хозяина Белого дома, за ним, как водится, не заржавеет. Согласно свежему опросу The New York Times, 84% американцев утверждают, что уже знают за кого будут голосовать и не собираются менять мнение. То есть, чтобы сместить баланс, понадобятся бронебойные информационно-пропагандистские усилия.

Трамп свое дело сделал, заставив американскую элиту осмыслить кризис системы и идти к переменам

Увлекшись внешней мишурой, нельзя упустить сущностное. Реальное осознание перемен в Соединенных Штатов происходит, и выводы делаются. Автор этих строк с интересом послушал дискуссию на американскую тему в ходе заседания Совета по глобальному будущему, он собирается раз в год под эгидой Давосского форума.

Это, конечно, не пресловутое "глубинное государство", о борьбе с которым громогласно сообщает Дональд Трамп. Но представительная палитра из разных профессиональных страт и политических лагерей. Симпатии и антипатии, которые раздирают общество, участники в основном вынесли за скобки, постаравшись сосредоточиться на сути.

В сухом остатке следующее. Трампа американская элита уже "переварила", то есть на деле он не вызывает шока и трепета, скорее желание осмыслить дальнейшее. Шоу, которое будет продолжаться весь предстоящий год, имеет отношение к борьбе за власть и по-своему важно.

Но те, кто анализирует процессы, смотрят на период после Трампа, когда бы он ни наступил - в 2021 или 2025 году. По распространенному мнению, президент свое дело вольно или невольно сделал. Даже если он проиграет в 2020 году, возвращения к тому, что было до Трампа, невозможно.

Трампизм - период мучительной и уродливой, но неизбежной самокоррекции американской системы, которая оказалась в состоянии кризиса не сейчас, а шла к нему последовательно. Нужно восстановление обратной связи с населением. В частности, это и залог успеха на международной арене.

Главной силой Соединенных Штатов всегда была не военная и даже не экономическая сила, а восприятие образа страны как наиболее приспособленной для успеха и самореализации, способность привлекать к себе самый ценный человеческий капитал. С этим возникли проблемы, нужны внутренние преобразования, и действующий президент США стал катализатором перемен.

Дональд Трамп вызывает едва ли не физиологическое отторжение подавляющего большинства внешнеполитического истеблишмента США. Но уже почти никто не спорит, что во внешней политике не обойтись без новой концепции американского присутствия в мире.

Прежние лидерские амбиции неактуальны, зато растет потребность в таком курсе, который станет гарантией защиты не просто меркантильных интересов, а определенной системы выгодных для Соединенных Штатов правил. Это непросто, потому что а) "либеральный мировой порядок" в прежнем виде невосстановим; б) общество сильно остыло к внешней политике.

В элите консенсус относительно Китая - сдерживать и тормозить. Есть разночтения по поводу средств, но цель разделяют все. Любопытны разные виды мотивации. Протекционисты и противники глобализации, естественно, видят в экономическом симбиозе с КНР антинациональную модель. Силовики оценивают растущий потенциал и бьют тревогу.

Внешней политике Вашингтона нужна новая концепция американского присутствия в мире

Но и сторонники глобализма, активного участия США в мировых делах не прочь использовать китайскую угрозу для того, чтобы мобилизовать население на интерес к действиям за пределами собственной территории. Мол, нужно давать отпор, иначе угроза придет сюда. По сути, желание воспроизвести модель холодной войны с КНР вместо СССР, чтобы преодолеть инстинктивный изоляционизм значительной части американцев.

Любопытно, что во всей этой насыщенной дискуссии Россия практически отсутствовала. Ко всей шумихе последних трех лет участники относятся как к обстоятельству сугубо внутриполитическому.

В плане внешней политики они не сочли Россию стратегически приоритетным и, главное, долговременным фактором. Нам надо для себя понять, хорошо это или плохо, но общая картина на сегодняшний день такова.