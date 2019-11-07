Макрон: НАТО впала в кому

Североатлантический альянс не может эффективно функционировать из-за отсутствия координации по стратегическим решениям между США и союзниками. Об этом рассказал президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью журналу The Economist.

Сложившуюся ситуацию серьезно осложняют отношения Вашингтона с Анкарой, которые в последнее время переживают период кризиса. В частности, это проявилось в ходе турецкой военной операции на северо-востоке Сирии.

"То, что мы сейчас переживаем, - это кома НАТО", - заявил французский лидер.

При этом политик призвал европейских партнеров всецело не уповать на США в оборонных вопросах. По словам Макрона, для Европы, которая стоит на краю пропасти, настало время проснуться.