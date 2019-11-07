Макрон посоветовал Европе пересмотреть отношения с Россией

Европе следует пересмотреть отношения с Россией. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью журналу Economist.

По мнению французского лидера, выстраивание конструктивного диалога с Москвой позволит установить мир в Европе и вернуть стратегическую независимость. Политик призвал не следовать слепо в фарватере США, которые зачастую ведут себя грубо. Французский руководитель напомнил, что Америка, в отличие от европейских государств, находится далеко от РФ.

"У нас есть право быть автономными, не повторять американские санкции, переосмыслить стратегические отношения с Россией без всякой наивности", - резюмировал Макрон.