Высоко в Пиренеях археологи наткнулись на древнюю мастерскую

Во Франции сотрудники Национального института превентивных археологических исследований (INRAP) при обследовании высокогорья в Восточных Пиренеях неожиданно обнаружили остатки древней мастерской, в которой мастера при помощи пиролиза добывали эпоксидную смолу.

Об открытии сообщается на сайте INRAP. Мастерская возрастом около 1500 лет была найдена в местечке Серра-де-Арти, которое расположено на высоте 1600 метров над уровнем моря.

Так, археологи обнаружили остатки небольшой, неплохо сохранившейся каменной печи. С ее помощью мастера добывали растительную смолу, известную под названием pega. Ее извлекали из хвойных деревьев, принадлежащих к различным семействам. В данном регионе, по мнению исследователей, главным образом использовались сосны и можжевельник.

Смола находила широкое применение. Ее использовали для различных целей в зависимости от химического состава. Сосновые смолы характеризуются адгезивными и водоотталкивающими свойствами, которые люди использовали с доисторических времен.

К примеру, в Средневековье сосновая смола активно использовалась в судостроении. Кроме того, сосновые и можжевеловые смолы традиционно входили в состав многих лекарств. Так, их использовали при изготовлении лечебных мазей и снадобий, обладавших отхаркивающими и антибактериальными свойствами.

Применялись они и в "ветеринарии". Из смол готовили препараты для лечения чесотки у овец и коз. Кстати, в некоторых регионах Восточного Средиземноморья подобное практикуется до сих пор, хотя массовая добыча смол при помощи кустарных каменных печей давно прекращена.

Исследователи установили, что в древней мастерской для получения смол использовался пиролиз - процесс термической обработки, при помощи которого и удавалось отделять одни органические вещества от других. Это довольно простой процесс.

Археологам по текстам и результатам раскопок известно два способа, которые использовались в Европе в древности и в эпоху Средневековья. В первом случае пиролиз является прямым, когда древесину укладывают под наклоном в форме жернова, обкладывают листьями и ветками и поджигают.

Мастер следит за тем, чтобы не было открытого горения. Процесс пиролиза происходит внутри этой кучи, которая фактически тлеет, и смола постепенно вытекает из "жернова" по специальным желобам к вкопанному в землю сосуду для ее сбора.

Пиролиз также может быть косвенным, когда сырье, размещенное в печи, не имеет прямого контакта с огнем. Этот способ напоминает процесс копчения.