Медведев поручил упорядочить законопроектную работу в правительстве

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посчитал недопустимым создание альтернативных версий законопроектов внутри правительства и поручил в недельный срок упорядочить законопроектную работу.

Как сообщил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов, в течение семи дней должны быть подготовлены изменения в регламент работы кабмина для совершенствования и наведения порядка в законопроектной деятельности. Поправки обеспечат системный подход в расстановке законодательных приоритетов, исключат дублирование функций.

Постановление, которое планирует подписать премьер, установит перечень оснований, документов и решений для законотворческой деятельности. В первую очередь, это будет утвержденный главой кабинета министров план, далее - поручения президента, решения правительства, поручения главы кабмина, решения Конституционного суда и международные договоры.

На прошедшем в четверг заседании, Дмитрий Медведев, по словам его пресс-секретаря, особо отметил, что создание разных, альтернативных законопроектов внутри правительства недопустимо. Законотворчеством, указал премьер-министр, должен заниматься тот, кому это поручено, а тот, кто хочет встроиться в процесс, должен подавать свои предложения, которые могут быть учтены, а могут быть и не учтены.