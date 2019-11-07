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07.11.2019 17:51
Рубрика: Власть

Медведев поручил упорядочить законопроектную работу в правительстве

Текст: Владимир Кузьмин
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посчитал недопустимым создание альтернативных версий законопроектов внутри правительства и поручил в недельный срок упорядочить законопроектную работу.
Фото: Дмитрий Астахов/ РИА Новости Фото: Дмитрий Астахов/ РИА Новости
Фото: Дмитрий Астахов/ РИА Новости

Как сообщил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов, в течение семи дней должны быть подготовлены изменения в регламент работы кабмина для совершенствования и наведения порядка в законопроектной деятельности. Поправки обеспечат системный подход в расстановке законодательных приоритетов, исключат дублирование функций.

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
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Постановление, которое планирует подписать премьер, установит перечень оснований, документов и решений для законотворческой деятельности. В первую очередь, это будет утвержденный главой кабинета министров план, далее - поручения президента, решения правительства, поручения главы кабмина, решения Конституционного суда и международные договоры.

На прошедшем в четверг заседании, Дмитрий Медведев, по словам его пресс-секретаря, особо отметил, что создание разных, альтернативных законопроектов внутри правительства недопустимо. Законотворчеством, указал премьер-министр, должен заниматься тот, кому это поручено, а тот, кто хочет встроиться в процесс, должен подавать свои предложения, которые могут быть учтены, а могут быть и не учтены.

Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Председатель Правительства
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