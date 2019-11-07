Медведев: Законодательство об адвокатуре нуждается в уточнениях

Премьер-министр Дмитрий Медведев предлагает в ближайшее время завершить экспертное обсуждение концепции регулирования рынка профессиональной юридической помощи, чтобы к началу марта документ мог быть представлен в правительство, а к середине следующего года по нему приняли окончательное решение.

"Документ должен решить двуединую задачу: обеспечить квалифицированную юридическую защиту прав граждан и юридических лиц, с одной стороны, а также повышение эффективности правоприменения", - сказал глава кабинета министров в ходе встречи с представителями адвокатского сообщества.

Премьер также предложил собеседникам поговорить о нескольких профессиональных вопросах. Например, надо ли наделять адвокатов исключительными правами на представление дел в суде, как это практикуется в отдельных государствах, или такой путь не для России.

Законодательство об адвокатуре, как считает Дмитрий Медведев, также нуждается в оценке с точки зрения обеспечения качества состязательного процесса. "Когда журналистский запрос направляется в государственные структуры, его обязаны рассмотреть в течение семи дней, а запрос адвоката - от 30 до 60 дней, - указал он на один из дискуссионных моментов. - Понятно, что это для подзащитного просто потерянное время, а зачастую, поражение в возможностях".

Не забывает правительство о вопросах оплаты труда адвокатов по назначению, которые защищают лиц, неспособных нанять себе защитника самостоятельно. "С 1 января 2019 года правительство увеличило минимальную ставку оплаты вознаграждения, с тем чтобы к 2021 году она выросла почти в три раза", - напомнил глава кабинета министров. Кроме того, введены различные вознаграждения в зависимости от сложности дел, а в Госдуме находится законопроект, уточняющий порядок возмещения процессуальных издержек.

Наконец, при подготовке нового Кодекса об административных правонарушениях рассматриваются предложения о введении института адвоката по назначению при рассмотрении дел по отдельным составам, что также должно способствовать росту доходов адвокатов.