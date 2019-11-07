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Рубрика: В мире

МИД КНДР: Военные учения США и Южной Кореи тушат искры диалога

В МИД КНДР прокомментировали информацию о планируемых совместных учениях вооруженных сил Южной Кореи и США.

Фото: REUTERS/Heo Ran
КНДР произвела запуск двух ракет малой дальности

"Мы можем рассматривать такие планы только как объявление курса на конфронтацию",- подчеркнул посол по особым поручениям Квон Чжон Гын. Он отметил, что весь мир сейчас может наблюдать "истинную природу США".

"Вашингтон по-прежнему считает военное давление единственным способом решения проблем", - заявили в МИД Северной Кореи. "Такие шаги тушат искры диалога между двумя странами", - добавил Квон Чжон Гын, намекнув, что Пхеньян может пересмотреть достигнутые ранее важные договоренности.

Напомним, представитель Пентагона Дэйв Истерн заявил, что военные учения Vigilant Ace с участием ВВС США и Южной Кореи состоятся по графику.

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