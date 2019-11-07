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07.11.2019 09:57
Рубрика: В мире

Милорад Додик: Вооруженный конфликт в Боснии разжечь может только НАТО

Текст: Александр Борисов (Восточное Сараево, Республика Сербская)
Несмотря на наличие непреодолимых, на первый взгляд, противоречий между тремя ключевыми народами Боснии и Герцеговины (БиГ) - сербами, хорватами и бошняками, невозможность более года сформировать новый Совет министров, в стране отсутствует потенциал для нового межэтнического вооруженного конфликта. Однако негативный сценарий здесь все же возможен: при условии заинтересованности в таком развитии событий международного фактора - НАТО. Об этом корреспонденту "Российской газеты" рассказал сербский член Президиума БиГ Милорад Додик.

Политик объяснил, почему передача Ежегодной национальной программы сотрудничества с Североатлантическим альянсом в Брюссель и, как следствие, активация Плана действий по членству в НАТО для БиГ стали условием для формирования новых боснийских органов власти. "Идет тяжелая борьба, которую ведут определенные политические силы, - констатировал сербский лидер. - Их конечной целью является втягивание Боснии и Герцеговины в НАТО. С другой стороны мы - представители Республики Сербской - не хотим членства в Североатлантическом альянсе. Мы помним, что НАТО бомбило и нас - Республику Сербскую, а позднее и Сербию. Историческим фактом является то, что в ходе югославского конфликта хорваты и бошняки пользовались поддержкой натовцев. Поэтому, естественно, они стремятся ускорить процесс евроатлантической интеграции БиГ. Они верят, что после этого получат еще большую политическую поддержку на Западе, поскольку НАТО - это не только военная, но и политическая организация. Для сербов из БиГ сам вопрос сближения с альянсом, бомбившим нас, является унижением. Кроме того, мы не хотим прохождения натовской границы с Сербией по реке Дрине. Мы не желаем лишаться из-за этого политической автономии, а также терять нашего друга - Россию".

Фото: iStock
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Между тем, по мнению Милорада Додика, маловероятно, что в БиГ может произойти новый вооруженный конфликт. Это связано и с тем, что мир изменился, он стал многополярным, в том числе за счет укрепления позиций России на международной арене. "Единственное, если представители международного фактора - НАТО примут такое решение, то они могут искусственно спровоцировать здесь столкновения. А внутренние отношения и соперничество сил в Боснии и Герцеговине не могут привести к этому", - указал он.

Следует учитывать, что экспансия НАТО на Балканы продолжается. В прицеле Брюсселя в настоящее время находится, прежде всего, Босния и Герцеговина, где посредством подконтрольных Западу СМИ и НПО проводится массовая обработка населения, в рамках которой местным жителям пытаются объяснить миролюбивую сущность Североатлантического альянса. При этом на Западе уже открыто говорят о том, что главной проблемой для реализации их замыслов в БиГ является исключительно Милорад Додик, считающий, что в условиях нарастающей международной конфронтации крайне важно придерживаться военного нейтралитета, чтобы не стать марионеткой глобальных игроков, пытающихся вести войны чужими руками.

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На днях в ходе заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в БиГ постоянный представитель России Василий Небензя обратил внимание коллег, что Высокий представитель (ВП) по Боснии и Герцеговине Валентин Инцко, имеющий хроническую предвзятость к боснийским сербам, не уполномочен заниматься лоббированием в пользу европейской и евроатлантической интеграции Сараево. "Этим же спешно занялась и новая глава Миссии ОБСЕ в БиГ, организовав семинар, на котором агитировала за скорейшее вступление страны в НАТО, - отметил дипломат. - Складывается впечатление, что у БиГ нет иных забот, кроме скорейшего вступления в НАТО. По иронии судьбы европовестка отодвинута на задний план. Неужели не очевидно, что в стране отсутствует консенсус на этот счет? Считаем недопустимым игнорировать принцип консенсусного принятия решений президиумом БиГ в сфере внешней политики".

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Сербская православная церковь (СПЦ) также поддерживает Милорада Додика в его борьбе с насильственным втягиванием сербов в НАТО. Так, в интервью "Российской газете" митрополит Дабробосанский Хризостом рассказал, что сербы никогда не смогут забыть не только боль, но и оскорбление, и унижение, которое пережили со стороны США, Великобритании, Нидерландов, а особенно Германии и Австрии, которые трижды в 20 веке проявляли агрессию по отношении к сербскому народу. "При этом следует иметь в виду, что сейчас здесь разворачивается большая борьба. Можно констатировать, что совершается истинное насилие над сербским народом, который принуждают преклониться перед НАТО и США, отказавшись при этом от России", - резюмировал священнослужитель.

Демонизация сербов - часть западной политики на Балканах
В мире Европа Босния и Герцеговина Расширение НАТО
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