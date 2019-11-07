Минпромторг обсудил со Словакией варианты сотрудничества

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров провел встречу с Председателем Национального совета Словацкой Республики Андреем Данко.

Стороны обсудили взаимодействие в сфере железнодорожного машиностроения, утилизации отходов, медицины и реализацию ряда крупных совместных проектов.

Глава Минпромторга России также напомнил о взаимодействии со словацкой стороной в сфере онлайн-торговли: российский интернет-магазин Wildberries намерен создать распределительный центр на территории Словакии. Российская компания в октябре провела переговоры со Словацким агентством по развитию инвестиций и торговли (SARIO), в ходе которых для проекта была подобрана площадка в промышленном парке Ганиска (г. Кошице).