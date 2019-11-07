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07.11.2019 18:26
Рубрика: Экономика

Кров износу

Минстрой не собирается поднимать размер платы на капитальный ремонт
Текст: Марина Трубилина
Российская газета - Федеральный выпуск № 252(8010)
Ветхие дома будут включены в особый приоритетный график проведения капитального ремонта, но сам ремонт будет носить "облегченный" характер. Взносы на капремонт в связи с этим Минстрой повышать не планирует.

В правительственном законопроекте, который внесен в Госдуму в октябре, предлагается разрешить регионам выделять некоторые здания в отдельную подпрограмму капремонта. В нее могут быть включены многоквартирные дома, физический износ крыши, стен или фундамента которых превышает 70%, а также дома, в которых стоимость капремонта в расчете на квадратный метр значительно выше, чем в других многоквартирных домах.

Фото: Артем Ленц/ТАСС
Владельцам ветхого жилья дадут льготную ипотеку

"Речь идет о введении индивидуального подхода к ремонту таких зданий, - говорит исполнительный директор Ассоциации региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов Анна Мамонова. - Сейчас существуют современные материалы, на которые дается гарантия в 50 лет. Но нет смысла применять такие технологии в старом двухэтажном доме, который простоит максимум лет двадцать. С другой стороны, такие здания могут не дождаться ремонта по общим правилам. Многие регионы при определении очередности ремонта учитывают, к примеру, процент собираемости взносов на капитальный ремонт. И двухэтажный дом на шесть квартир в таком случае очевидно проигрывает более современной девятиэтажке".

Как пояснила Мамонова, в домах, включенных в спецпрограммы, можно будет проводить самые первоочередные работы, которые позволят им в ближайшее время не "скатиться" в разряд аварийных. Этот ремонт не будет охватывать все конструкции здания, требующие обновления, не станет поводом для реконструкции или модернизации дома. Но ремонта самых "прохудившихся" систем можно будет дождаться гораздо быстрее, чем сейчас.

"При этом никаких изменений в части порядка уплаты взносов на капитальный ремонт гражданами законопроект не содержит, и соответственно, не создает предпосылок увеличения уровня взносов на капитальный ремонт", - сообщили "РГ" в Минстрое.

Кроме того, законопроект предлагает ввести новые меры господдержки жителей, переселяемых из аварийных домов. В частности, средства Фонда содействия реформированию ЖКХ можно будет направлять на предоставление субсидированной льготной ипотеки и дополнительные соцвыплаты на обеспечение их жильем.

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