Мобильные операторы считают возможным удешевить роуминг в ЕАЭС

Возможность удешевить роуминг в Евразийском экономическом союзе при снижении стоимости интерконнекта считают вполне реальной задачей мобильные операторы. Об этом, в частности, шла речь 7 ноября на совещании в ЕЭК, где обсуждалась эта задача, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию блока по конкуренции и антимонопольному регулированию международной организации.

Для решения данного вопроса, полагают операторы сетей, потребуется предпринять шаги, касающихся, в частности, либерализации взаимодействия стран ЕАЭС, минимизации рисков по случаям мошенничества и подмены трафика и снижения стоимости услуги интерконнекта. Эксперты на совещании также обменялись мнениями о возможности использования опыта Европейского союза по отмене роуминговых платежей.

Состоявшаяся встреча, уточняет агентство, стала первой в серии установочных совещаний по вопросу удешевления роуминга. Основанием для начала обсуждения этого вопроса на площадке ЕЭК стала озвученная 25 октября на заседании Евразийского межправительственного совета инициатива премьер-министра Казахстана Аскара Мамина о целесообразности поэтапного снижения роуминговых платежей.

В совещании приняли участие представители сотовых операторов стран пятерки, министерств и ведомств, курирующих вопросы связи и информационных технологий, а также антимонопольных органов стран ЕАЭС.