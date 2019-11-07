На НТВ стартует сериал "Хорошая жена"

Российская версия детективного сериала-хита "Хорошая жена" - на НТВ, с 11 ноября в 21.00

На НТВ - премьера остросюжетной драмы "Хорошая жена". Это российская адаптация популярного американского сериала The Good Wife. Российская версия стала третьей экранизацией формата после американской и южнокорейской. Сериал The Good Wife - обладатель более тридцати наград, в числе которых "Золотой глобус", "Эмми" и Премия Гильдии киноактеров США.

Действие отечественной версии разворачивается в Санкт-Петербурге. В течение одного дня жизнь Алисы (Александра Урсуляк) меняется. Ее муж, прокурор Ленинградской области Петр Филиппов (Александр Домогаров), арестован: его обвиняют в злоупотреблении служебным положением, получении взятки и связи с женщинами легкого поведения. Репутация, которую он так долго выстраивал, оказалась разрушена. Алиса вместе с детьми переезжает в квартиру к свекрови Нине Ивановне (Галина Польских). После долгих лет беззаботной жизни она вынуждена начать жить самостоятельно: Алиса устраивается младшим юристом в большую юридическую фирму своего университетского друга Виталия Калинина (Дмитрий Миллер) и его старшего партнера Светланы Грановой (Марина Зудина).

Для того чтобы в кадре все выглядело правдиво и реалистично, на съемочной площадке присутствовали консультанты: они подсказывали, что нужно делать и как должен выглядеть, например, зал суда, поскольку особенности расположения судьи, адвокатов, обвиняемых и присяжных в США отличаются от тех, что приняты в России.

Съемки проходили в Москве и Санкт-Петербурге. В качестве основных локаций были задействованы улицы и набережные Северной столицы, а также одно из самых интересных зданий города - Дом Советов на Московском проспекте . Однако главные локации - залы суда - были построены, поскольку, по словам создателей, залы с высокими потолками визуально делают помещение более свободным и просторным. К тому же они хотели показать Санкт-Петербург солнечным: если истории в сериале драматичные, то настроение города - яркое и ясное.

- Я смотрела оригинальную версию еще до того, как мне предложили роль, и являюсь поклонницей фильма. Когда мы снимали сцены для нашей версии, иногда сверялись с оригиналом. Но у моей героини буквально все от меня, - говорит исполнительница главной роли Александра Урсуляк.

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