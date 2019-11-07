Аттракцион небывалой щедрости устроили власти сицилийского городка Каммарата. Во имя его спасения от неумолимой депопуляции местная администрация решила бесплатно раздавать пустующие дома.

В Каммарате, что в 60 километрах от Палермо, живет чуть более 6 тысяч жителей. Местная молодежь, не видя для себя в родном городе никаких перспектив, из года в год все чаще покидает родные места в поисках "лучшей жизни", оставляя свои жилища на верную погибель. "Владельцы недвижимости совершенно не думают об ущербе, который они наносят, когда бросают дома и отказываются реконструировать ветхие жилища. Это оставляет глубокий шрам на городском ландшафте и чревато риском опасных разрушений", - убежден мэр Каммараты Винченцо Джамброне.

Сегодня доступно около дюжины пустующих зданий (в последствии список бесплатного жилья расширится до ста), которые "еще можно спасти". Власти готовы раздавать бесплатное жилье даже иностранцам. На первый взгляд предложение выглядит абсурдным для страны, которая всеми силами отпирается от приема нелегальных мигрантов, плывущих на Апеннины с юга, и даже нередко лишает их законной крыши над головой. К примеру, в 2018 году правительство Италии выселило более 500 человек из второго по величине центра беженцев в стране Кастельнуово-ди-Порта.

Но на деле раздача жилья в Каммарате "бесплатная" только условно. Дом достанется новоиспеченным резидентам бесплатно только при том условии, что они возьмут на себя обязательство отремонтировать его в течение трех лет с момента покупки и внести залог в размере 5 тысяч евро. Деньги вернут после завершения работ, которые, однако, должны быть выполнены в строгом соответствии с утвержденным мэрией планом. По самым скромным расчетам, восстановление 1 квадратного метра в таких домах может обойтись в 1 тысячу евро, а административные расходы по его переоформлению варьируются от 3 до 5 тысяч евро.