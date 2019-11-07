Набиуллина объяснила, почему инфляция отклоняется от прогноза ЦБ

Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме, объяснила депутатам, почему инфляция в России отклоняется от целевого показателя и прогноза Банка России.

Изначально регулятор давал прогноз на уровне 5-5,5%, затем несколько раз корректировал свои ожидания, и теперь считает, что инфляция по итогам года будет находиться в диапазоне 3,2-3,7%.

Задача же - обеспечивать инфляцию около 4%. Укрепление рубля и рост цен на нефть стали основными факторами отклонения от этого ориентира, объяснила глава регулятора. На динамику этого показателя также повлиял рост предложения со стороны производителей и неопределенность, связанная с бюджетными расходами.

- Инфляция к концу года будет ниже, чем мы прогнозировали раньше, - отметила Набиуллина. - Если сказать коротко, то мы ожидали действия проинфляционных факторов, они не случились, но произошли дезинфляционные явления.

ЦБ будет стремиться вернуть инфляцию к целевому показателю, так как бизнес ориентируется на эти прогнозы и корректирует ожидания, заявила председатель Банка России.