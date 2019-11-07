Начало работу мобильное приложение "Голос "Большого залива"

В старте проектов приняли участие член политбюро ЦК КПК, секретарь парткома КПК провинции Гуандун Ли Си, заместитель заведующего Отделом пропаганды ЦК КПК, директор Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн и заместитель секретаря парткома КПК провинции Гуандун, секретарь парткома КПК города Шэньчжэнь Ван Вэйчжун.

Центр региона "Большого залива" Медиакорпорации Китая был учрежден в сентябре этого года как платформа для производства и вещания теле- и радиопрограмм территории интеграции.