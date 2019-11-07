Аэродинамическую модель нового тяжелого транспортного самолета "Слон" создали и начали тестировать специалисты Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н.Е. Жуковского. Специалисты института отмечают, что "Слон" призван прийти на замену советскому тяжелому дальнему транспортному воздушному судну Ан-124 "Руслан". Работа выполняется по госконтракту с минпромторгом.

Внешне "Слон" напоминает Ан-124 - в конструкции транспортника использовано много технологий из задела "Руслана": носовая и кормовая погрузочные рампы, возможность установки дополнительной палубы, шасси с регулируемым клиренсом.

Но имеется и ряд серьезных отличий от предшественника. Грузовая кабина выше почти на метр, по ее потолку проложат рельсы для двух тельферов суммарной грузоподъемностью 30 тонн. Над грузовой кабиной находится пассажирская. "Слон" может взять на борт 400 десантников и 14 броневиков "Тигр" либо пять самоходок "Спрут". Для удобства размещения на стоянке законцовки 88-метрового крыла складываются.

"Истребители нового поколения у нас есть, бомбардировщики Ту-160 и Ту-22М3 - лучшие пока в мире, по крайней мере, точно не хуже натовских образцов. А таких транспортников у нас и нет", - прокомментировал "РГ" заслуженный пилот России Юрий Сытник.

"Потому что с Ан-124 проблема, это киевская разработка. И они хотят, чтобы мы заплатили за использование товарного знака. Но документация у нас полностью российская, производство полностью наше, получается, платить им надо за воздух, только за то, что самолет носит их имя. Поэтому назрела необходимость создать свой отечественный транспортный самолет, и была поставлена задача перед конструкторскими бюро такой самолет сделать", - отметил эксперт.

Несколько фирм, по словам Сытника, продвигают свои проекты - Туполев, Ильюшин, Як, другие. "Я тоже участвую в такой группе - концепцию нашего самолета назвали "Стерх", его грузоподъемность будет 150 тонн. Что будет взято в итоге, пока неизвестно. Военно-промышленная комиссия под руководством вице-премьера РФ Юрия Борисова определит концепцию самолета и какой из проектов взять за основу", - пояснил эксперт.

Что же касается проекта "Слон", то ученые ЦАГИ ранее уже определили концепцию будущего воздушного судна и спроектировали конструкцию перспективного летательного аппарата. Следующим этапом стало изготовление аэродинамической модели. Для снижения массы большая часть модели выполнена из алюминиевых сплавов, а самые нагруженные элементы - из конструкционных сталей. Это обеспечивает массу, приемлемую для испытаний в различных аэродинамических трубах.

В ближайшее время начнутся исследования модели "Слона" в аэродинамической трубе переменной плотности. Специалисты изучат ее аэродинамические характеристики на крейсерских режимах. На 2020 год запланированы исследования аэродинамики на режимах взлета и посадки. Планируется также провести визуализацию обтекания модели.

Над грузовой кабиной находится пассажирская. "Слон" может взять на борт 400 десантников и 14 броневиков "Тигр" либо пять самоходок "Спрут"

Не считая сверхтяжелого Ан-225 "Мрия", построенного "Антоновым" в единственном экземпляре, двумя самыми большими транспортными самолетами в мире являются все тот же Ан-124 "Руслан" и Локхид C-5 "Гэлэкси". Последний - это американский стратегический военно-транспортный самолет повышенной грузоподъемности. До создания в 1982 году Ан-124 был крупнейшим серийным грузовым самолетом в мире. Способен перевозить 6 вертолетов McDonnell Douglas AH-64 Apache, 4 БМП M2 "Брэдли", 6 БТР M1126/M1135 "Страйкер", два танка M1 Abrams или до 345 солдат и офицеров. Эти самолеты часто показывают в голливудских боевиках, когда осуществляется высадка солдат и военной техники. У них имеется дополнительная возможность погрузки через откидывающуюся вверх носовую часть. И в кино для зрелищности чаще всего выгрузка-погрузка происходит именно таким способом

Ан-225 "Мрия" (в переводе с украинского "Мечта") - советский транспортный реактивный самолет сверхбольшой грузоподъемности разработки ОКБ им. О.К. Антонова. Самый большой и грузоподъемный самолет в мире - грузоподъемность до 250 тонн.

Был построен в СССР на Киевском механическом заводе в 1984-1988 годах. Первый полет был совершен 21 декабря 1988 года. Изначально было заложено две машины, но в настоящее время только один экземпляр находится в летном состоянии и эксплуатируется на Украине.