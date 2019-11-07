Накопительную пенсию будут платить дольше на полгода

Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии применяется для расчета ее размера. На 2020 год, согласно законопроекту, он составит 258 месяцев.
Продолжительность ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии правительство рассчитывает ежегодно, опираясь на сведения о продолжительности жизни пенсионеров.
В пояснительной записке приводятся данные Росстата: ожидаемая продолжительность жизни мужчин после 60 лет составляет 16,56 лет. А для женщин после 55 лет этот показатель составляет 26,28 лет. Напомним, что для накопительной пенсии законодатели сохранили пенсионный возраст в прежних рамках - на пять лет меньше, чем для страховой пенсии.
В целях "недопущения резкого увеличения продолжительности ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии" этот показатель поднимается постепенно - на полгода, начиная с 2016 года.
По официальным данным за прошлый год, численность мужчин-получателей такой пенсии достигала 915,9 тыс. человек, а женщин - 1,107 млн человек.