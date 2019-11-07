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Названа причина смерти актрисы Джессики Джеймс

Новости
    07.11.2019, 14:06
Текст:   Олег Усков

Названа официальная причина смерти 43-летней актрисы и модели Джессики Джеймс, чей труп был обнаружен в сентябре другом в ее доме в Калифорнии.

Согласно заключению экспертиз, титулованная актриса взрослого кино скончалась в результате судорожного припадка, сообщает со ссылкой на окружной офис коронеров Лос-Анджелеса The Blast.

При этом одной из причин трагедии стал многолетний хронический алкоголизм Джессики.

Джеймс родилась в Анкоридже, Аляска. У нее чешские и французские корни.Закончив колледж, будущая артистка работала в школе учительницей средних классов.

В начале нулевых дебютировала на экранах - с эротики, в 2005-м переключившись на фильмы пожестче. Которых в каталоге усопшей насчитывается порядка трехсот.

Кроме того, Джессика снималась и в "более традиционной" продукции. Например, в сериале "Косяки". Хотя и в своем "амплуа".

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