Названы самые популярные кредиты среди россиян со средними доходами

Почти все россияне со средними доходами пользуются кредитными картами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование холдинга "Ромир".

К группе россиян со средними доходами относится 17% из 40 тысяч человек, участвовавших в исследовании. Для них характерна трата 20-30% доходов на еду.

По данным холдинга, 89% этих граждан регулярно пользуются кредитными картами. 22% россиян этой категории имеют автокредит. А каждый пятый из них выплачивает кредит на неотложные нужны.