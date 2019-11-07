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07.11.2019 02:04
Рубрика: В мире

Не менее 13 человек отравились на свадьбе во Львовской области

Массовое отравление произошло на свадьбе во Львовской области на Украине. В больницу с симптомами острого энтероколита попали 13 человек.

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Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести, передает РИА Новости. Все они были на празднике в ресторане "Кривое озеро", где подавали жареную красную рыбу, фаршированные шампиньоны и мясные слойки.

Энтероколит - одновременное воспаление тонкой и толстой кишки. Заболевание может быть вызвано паразитарными либо бактериальными агентами. Возникновение патологии связывают с нарушением санитарно-гигиенических правил, обусловленных недобросовестным мытьем рук, овощей и фруктов, а также употреблением в пищу некачественных продуктов или воды из загрязненных источников. Острый энтерит инфекционного генеза может быть заразен.

В мире экс-СССР Украина
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