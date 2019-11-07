Недорогой смартфон Vivo Y19 выходит на российский рынок

Компания Vivo представила новый бюджетный смартфон для российского рынка.

Новинка из серии Y получила почти безрамочный экран Halo FullView с диагональю 6,53 дюйма и тройную камеру. Разрешение дисплея - 2340х1080 (FullHD+). Он занимает 90,3 процента полезной площади передней поверхности.

Смартфон Y19 построен на базе платформы MediaTek Helio P65. Для пользователей доступно 6 Гб оперативной памяти и хранилище объемом 64 Гб. Кроме того, устройство оснащено аккумулятором емкостью 5000 мАч и функцией двойной быстрой зарядки.

Основная камера имеет три модуля: основной 16 Мп, сверхширокоугольный 8 Мп и макро 2 Мп. Работа камеры дополнена искусственным интеллектом, который способен распознавать различные сцены. Фронтальная камера у Y19 - 16 Мп с поддержкой нескольких режимов бьютификации.

Работает устройство на фирменной ОС - Funtouch 9.2 на основе Android 9. Для любителей черного в наличии есть "Темная тема", а для геймеров - специальный режим Ultra Game Mode.

Смартфон поступит в продажу 15 ноября по цене 14990 рублей.