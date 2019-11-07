Низкоуглеводные диеты могут привести к проблемам с сердцем

Очень популярные сейчас во всем мире низкоуглеводные диеты, такие как Аткинса или кетогенная, при всей их потенциальной пользе, могут привести к проблемам с сердцем. Подтверждающие это результаты исследований (рассмотрены более 13 тысяч историй болезней в течение 20 лет) опубликованы в Журнале Американской ассоциации кардиологов (JAHA) и в ряде других исследований.

Низкоуглеводная диета основана на том, что, снижая уровень инсулина, она улучшает кардио-метаболическую функцию организма, что приводит к потере веса.

Однако удаление углеводов из рациона может оказаться не столь безопасным. Если потреблять овощи с высоким содержанием крахмала (например, картошку), фрукты и зерновые в меньшем количестве, чем предписывается суточным рационом, то возрастает риск появления мерцательной аритмии (фибрилляции предсердий). Симптомом может стать нерегулярное или учащенное (более 100 ударов в минуту) сердцебиение, головокружения, появление чувства усталости, сбивчивое дыхание. Врачи связывают это с недостатком пищи, обладающей противовоспалительными свойствами, что может вызвать воспалительные процессы в предсердиях.

И хотя мерцательная аритмия не всегда ярко выражена, надо помнить, что пациенты с этим недугом в пять раз чаще страдают от инсульта и от сердечной недостаточности, напоминают авторы исследования.

В настоящее время медики продолжают исследования в данном направлении и просят всех, кто придерживается низкоуглеводных диет, не забывать об осторожности.