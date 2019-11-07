Новости

Россия может передать Франции останки соратника Наполеона 16:22
В Подмосковье подешевели дома в аренду на Новый год 16:19
Путин назвал семью основой основ 16:15
Умер актер "Стартрека" и "Коломбо" Уильям Уинтерсоул 16:14
Волгоградскую судью за смертельное ДТП отправили в колонию-поселение 16:11
Лукашенко подарил арабскому шейху белорусские сладости и копию Слуцкого пояса 16:09
В Перми начали проверку по факту нападения охранника на журналистку 16:06
Ярославский детский омбудсмен назвал виновных в избиении ребенка в детсаду 16:03
Низкоуглеводные диеты могут привести к проблемам с сердцем 16:03
Песков рассказал про две "демографические ямы" 16:01
Физики снова уменьшили радиус протона 16:00
Российский авторынок в октябре резко упал 16:00
Депутаты обсудили обвинения во вмешательстве с главой Deutsche Welle 15:59
На территории "Новой Москвы" газифицируют поселок Толстопальцево 15:51
На "Лiстападе" показали игровой фильм Влады Сеньковой "II" 15:45
На Ставрополье задержан министр строительства края 15:37
Захарова раскритиковала неискренность представителя Deutsche Welle 15:37
Суд назначил дату слушаний о подготовке взрыва на концерте Киркорова 15:32
В Ингушетии угонщик вернул машину для перевозки детей-инвалидов 15:29
На юго-востоке столицы автобус врезался в здание торгового центра 15:28
СМИ: Причиной пожара в уфимской многоэтажке могло стать курение 15:25
ЦБ: Социальная инженерия используется в 97% случаев кражи денег с карт 15:17
Археологи установили координаты исчезнувшего Кетского острога 15:13
Макрон: НАТО впала в кому 15:11
Тонущую бездомную собаку спасли из Москвы-реки 15:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если в клинике поставили ошибочный диагноз
Что делать, если в клинике поставили ошибочный диагноз
Чем МЦД будут отличаться от обычных электричек
Чем МЦД будут отличаться от обычных электричек
В "РГ" обсудят разработку федеральной программы по редким болезням
В "РГ" обсудят разработку федеральной программы по редким болезням
07.11.2019 16:03
Рубрика: В мире

Низкоуглеводные диеты могут привести к проблемам с сердцем

Текст: Константин Волков
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Очень популярные сейчас во всем мире низкоуглеводные диеты, такие как Аткинса или кетогенная, при всей их потенциальной пользе, могут привести к проблемам с сердцем. Подтверждающие это результаты исследований (рассмотрены более 13 тысяч историй болезней в течение 20 лет) опубликованы в Журнале Американской ассоциации кардиологов (JAHA) и в ряде других исследований.

Фото: pixabay.com
Найден способ защитить сердце от опасных последствий инфаркта

Низкоуглеводная диета основана на том, что, снижая уровень инсулина, она улучшает кардио-метаболическую функцию организма, что приводит к потере веса.

Однако удаление углеводов из рациона может оказаться не столь безопасным. Если потреблять овощи с высоким содержанием крахмала (например, картошку), фрукты и зерновые в меньшем количестве, чем предписывается суточным рационом, то возрастает риск появления мерцательной аритмии (фибрилляции предсердий). Симптомом может стать нерегулярное или учащенное (более 100 ударов в минуту) сердцебиение, головокружения, появление чувства усталости, сбивчивое дыхание. Врачи связывают это с недостатком пищи, обладающей противовоспалительными свойствами, что может вызвать воспалительные процессы в предсердиях.

Фото: iStock
Кардиолог рассказал, как сердце предупреждает о развитии рака

И хотя мерцательная аритмия не всегда ярко выражена, надо помнить, что пациенты с этим недугом в пять раз чаще страдают от инсульта и от сердечной недостаточности, напоминают авторы исследования.

В настоящее время медики продолжают исследования в данном направлении и просят всех, кто придерживается низкоуглеводных диет, не забывать об осторожности.

В мире США Общество Здоровье Медицина и здоровое питание
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков рассказал про две "демографические ямы"
В СФ поддержали наказание за использование краденых персональных данных
Рябков рассказал о реакции США на приглашение Трампа в Москву 9 мая
С 2020 года в России введут оплату покупок по QR-коду
Бортников: Боевики готовят смертников через закрытые мессенджеры