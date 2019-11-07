Новый глава тюремного ведомства назвал приоритеты

Новый директор Федеральной службы исполнения наказаний России Александр Калашников назвал журналистам две главные проблемы, стоящие перед службой.

"Самое проблемное направление - это трудоустройство, задействование тех людей, наших граждан, которые бы не просто проедали бюджет, а которые бы трудились, отчисляли алименты, возмещали ущерб", - рассказал Александр Калашников.

Второе важное направление, по его словам, - улучшение условий для заключенных.

"Делается очень много, и мы не стоим на месте: это и медицина, и новые изоляторы, новые условия, все меняется", - заявил Александр Калашников.

Напомним, новый директор ФСИН был назначен на должность в начале октября. Естественно, сейчас многих интересует вопрос, что ждать, будут ли серьезные перестановки в ведомстве и т.п.

В четверг Александр Калашников заверил журналистов, что резких кадровых перемен в ведомстве не будет. По словам руководителя ФСИН, костяк его команды должны составлять люди, неравнодушные к своей работе.

"Надо оценить ситуацию, разобраться, никто не собирается рубить с плеча и просто бездумно терять людей, поэтому я пока не готов сказать в отношении возможных кадровых перестановок", - сказал Александр Калашников.

Напомним, что до своего нового назначения Александр Калашников возглавлял УФСБ по Красноярскому краю.