Новым президентом Всемирного антидопингового агентства избран министр спорта и туризма Польши Витольд Банька. Совет учредителей WADA проголосовал за эту кандидатуру единогласно.

Выборы нового главы организации проходили в польском Катовице. Банька стал единственным претендентом на пост главы WADA после того, как зимой его поддержал Совет Европы, а в мае - представители органов государственной власти, входящие в руководство WADA, сообщает ТАСС.

В свою новую должность Витольд Банька сможет вступить 1 января 2020 года, а до этого срока полномочия остаются у нынешнего главы WADA 78-летнего британца Крейга Риди. Он занимает этот пост уже на протяжении шести лет. Помимо этого была утверждена кандидатура вице-президента организации. Ей стала китаянка Ян Ян.

Новому руководителю WADA 35 лет, и в прошлом он занимался легкой атлетикой и даже принимал участие в чемпионате мира. Свой пост в правительстве Польши занял в 2015 году.