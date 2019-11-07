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07.11.2019 08:36
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Впервые за 19 лет обнаружен новый штамм ВИЧ

Текст: Майя Бирюкова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специалисты американской химико-фармацевтической корпорации Abbott Laboratories совместно с сотрудниками университета Миссури обнаружили новый штамм ВИЧ. Об этом сообщает канал CNN.

Как и другие вирусы, ВИЧ имеет различные штаммы и способен мутировать со временем. Однако с 2000 года это первый случай, когда была обнаружена его новая разновидность. Этот штамм относится к группе М вида ВИЧ-1, который считается наиболее распространенным. Эпидемия вируса вызвана именно этой группой.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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Директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи пояснил, что современные методы лечения ВИЧ эффективны и против нового штамма. Однако его выявление позволит специалистам понять, как развивается вирус. "Нет причин паниковать или волноваться. Им заражено не так много людей. Это аномальное явление", - подчеркнул он.

Для того, чтобы доказать наличие нового штамма ВИЧ, ученым нужно было зафиксировать три не связанных между собой случая заболевания им.

Все три случая наблюдались в Демократической Республике Конго в 1983, 1990 и 2001 году. После этого медики и фармацевты смогли разработать новые методики исследования вируса и классифицировать его. Несмотря на давность этих случаев специалисты говорят, что для прекращения эпидемии ВИЧ нужно постоянно следить за его эволюцией, используя новейшие технологии.

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