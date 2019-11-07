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07.11.2019 19:25
Рубрика: Спорт

Единство и эйфория

Официальный мяч Евро-2020 будет называться Uniforia
Текст: Сергей Сокольский
Российская газета - Федеральный выпуск № 252(8010)
В Лондоне представлен мяч, которым будут играть на чемпионате Европы по футболу ближайшим летом.

Снаряд получил название Uniforia, которое образовано из сочетания двух слов: unity (единство) и euphoria (эйфория). В дизайне мяча, разрабатывавшемся с 2018 года, превалирует мотив мостов, соединяющих берега и размывающих границы. Его сквозной идеей является культурное разнообразие, смесь искусства и футбола, которой будет искрить Евро-2020. Жирные черные полосы похожи на мазки, оставленные кистью художника. На них наложены яркие цветные линии, символизирующие многообразие чемпионата Европы.

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"При работе над официальным мячом мы всегда стремимся отразить культуру; понять дух улиц, чтобы с гордостью продемонстрировать его на стадионе", - приводит официальный сайт УЕФА слова проектировщика компании-изготовителя мяча Аники-Мари Кеннонг.

Таким образом, в мяче отражен уникальный формат предстоящего турнира. Напомним, в честь 60-летия чемпионата Европы его финальная стадия пройдет сразу в 12 городах. Матчи Евро-2020 примут Амстердам (Голландия), Баку (Азербайджан), Бильбао (Испания), Будапешт (Венгрия), Бухарест (Румыния), Глазго (Шотландия), Дублин (Ирландия), Копенгаген (Дания), Лондон (Англия), Мюнхен (Германия), Рим (Италия) и Санкт-Петербург (Россия).

Матч открытия пройдет 12 июня в Риме, финал ровно через месяц состоится на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Что касается Питера, то он примет три матча группового этапа и один четвертьфинальный поединок.

Спорт Футбол Чемпионат Европы Чемпионат Европы по футболу - 2020
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