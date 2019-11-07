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07.11.2019 14:28
Рубрика: Культура

В Греции раскопали останки невероятных существ из древних мифов

Текст: Денис Передельский
Фото: greece.greekreporter.com Фото: greece.greekreporter.com
Фото: greece.greekreporter.com

В Греции исследователи обнаружили, идентифицировали и описали окаменелые останки двух ранее неизвестных науке древних видов змей, которые обитали на нашей планете 5,5-6 миллионов лет назад.

Об этом удивительном открытии рассказывает Greek Reporter. Окаменелые останки двух видов змей, которые никогда прежде не встречались ни в одной части мира, были обнаружены недалеко от города Серрес в Центральной Македонии на севере Греции.

Фото: Mexico's National Institute of Anthropology (INAH)
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Фото: wikipedia.org
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Возраст окаменелостей оценен в 5,5-6 миллионов лет. Новые виды получили названия Perergophis micros (в переводе с греческого языка - странная маленькая змея) и Paraxenophis spanios (редкая своеобразная змея).

"Эти существа получили уникальные названия, потому что они принадлежат к совершенно новым видам и полностью отличаются от представителей любого другого вида, - говорит палеонтолог Георгиос Георгалис. - Странно то, что такая анатомия позвоночника нигде и никогда больше не наблюдалась. Ни у современных, ни у вымерших видов змей нет ничего такого, что хотя бы было близко к морфологии этих новых видов".

К слову, изучить и идентифицировать окаменелости греческим ученым помогли палеонтологи из Германии, Швейцарии и Чехии. Они пришли к общему выводу: обнаруженные змеи настолько уникальны, что их трудно включить в какое-либо известное семейство.

Пожалуй, что-то похожее можно найти только в древнегреческих мифах, которые красочно описывали различных монстров. Кроме того, не похожие на современных змеи нередко встречаются в древнегреческом искусстве. Например, они широко известны по керамике и фрескам.

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