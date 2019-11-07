Ответственность за скупку украденных персональных данных пропишут в КоАП

Роскомнадзор предлагает предусмотреть административную ответственность не только за распространение персональных данных, полученных преступным путем, но и за приобретение и последующее их использование. Об этом сообщил глава ведомства Александр Жаров на международной конференции по защите персональных данных в Москве.

Инициатива будет включена в пакет предложений, который сейчас готовит Роскомнадзор.

"В последнее время все чаще появляется информация о преступлениях, связанных с воровством и последующей продажей баз персональных данных, поэтому надеемся, что наши инициативы будут поддержаны", - сказал Жаров.

Комментируя то, как реализуется закон о локализации персональных данных граждан РФ на территории России, глава Роскомнадзора сообщил, что более 400 тысяч компаний хранят такие данные на территории России. В их числе - крупные иностранные корпорации. "Это впечатляющие цифры", - отметил Жаров.