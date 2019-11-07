Песков рассказал про две "демографические ямы"

В Кремле подтвердили негативные тенденции в демографии. Для исправления ситуации и были приняты масштабные меры, в том числе отдельный нацпроект, объяснили журналистам.

"Негативная тенденция в плане демографии и прироста населения была хорошо известна и ранее, в том числе в момент формулирования нацпроектов", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Нет смысла перечислять набор мер по стимулированию рождаемости и поддержке многодетных", - заметил он.

"Тенденция хорошо известна: мы находимся действительно в демографической "яме", которая идет с времен Великой отечественной войны, потом "яма" начала 90-х... И эти две "ямы" совпали по времени, поэтому наблюдается такая негативная динамика", - заключил представитель Кремля.