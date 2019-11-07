Песков рассказал про отношение Путина к поисковым работам по репрессированным

Президент России Владимир Путин поддерживает работы по поиску мест расстрела жертв политических репрессий.

"Напомню, что Владимир Путин ранее - до 2008 года - посещал мемориальные места, где имели место массовые казни людей в ходе политических репрессий, и неоднократно выступал, где давал однозначную оценку, не терпящую различных трактовок", - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Конечно, он всячески поддерживает, его оценки прекрасно известны, нет смысла дискутировать", - заметил Песков, отвечая на вопрос, как относится глава государства к работе по поиску мест расстрела жертв политических репрессий.