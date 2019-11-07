Почему латвийские медики объявили акцию протеста "Один день без врача"

Не забывая о данной еще в студенческие годы клятве Гиппократа, но критически оценивая нищету национального здравоохранения, 7 ноября медики Латвии собрались у стен парламента страны на вселатвийскую забастовку "Один день без врача". Местные обозреватели уже признали ее одной из самых масштабных акций протеста за последние годы.

Центр Старой Риги фактически парализован. "Время меняться", - скандируют собравшиеся. Проведена перекличка участников акции. Откликнулись "врачи из Риги, Добеле, Лиепаи, Елгавы, Тукумса, Талси, Кулдигы, Даугавпилса, Резекне, Огре, Валмиеры", - сообщает DELFI с места событий. Только рижская клиническая университетская больница имени Страдиня, по данным портала "ВВ", перенесла около 700 амбулаторных визитов и 100 операций. Судя по тому, как выглядят окрестности здания сейма, констатируют репортеры, организаторам действительно удалось выполнить заявленное - на пикет пришло, как минимум, две тысячи человек.

Еще в конце прошлого года, напоминают латвийские эксперты, вновь избранный парламент принял закон, согласно которому в течение ближайших трех лет выделенное на зарплаты медработников финансирование должно было увеличиваться на 20 процентов ежегодно. Но новая власть во главе с премьером Кришьянисом Кариньшем следует известному принципу: "обещать - не значит жениться". И в проекте бюджета на 2020 год вместо обещанных 120 млн евро на нужды медицины депутаты "наскребли" меньше половины обещанного. Сейм страны планирует принять бюджет уже через неделю - 13 ноября, и волна законного возмущения заставила людей в белых халатах выплеснуть протест на улицы латвийской столицы.

Организаторы национальной акции протеста призвали врачей, за исключением медиков скорой помощи, взять на четверг неоплачиваемый отпуск и проиллюстрировать тем самым ситуацию, которая может парализовать республику через пару лет, если политики не изменят свое отношение к здравоохранению.

Депутат Алдис Гобземс, выступая перед участниками митинга, заявил, что деньги "в бюджете есть! Нет только желания!", - и рассказал, что оппозиция уже направила предложение для повышения зарплат медикам до утверждения бюджета. К собравшимся обратился и руководитель Латвийской ассоциации молодых врачей Карлис Раценис, который убежден в том, что из-за недостаточной оплаты труда медики будут уезжать за границу.

О своем будущем беспокоятся и пришедшие к сейму учащиеся вузов. "Сегодня - студент в Латвии, завтра - резидент за рубежом", - гласит один из плакатов. Латвийские мединституты выпускают слишком мало врачей, напоминают протестующие. И все равно половина из них покидает страну в течение шести месяцев после получения диплома. Особенно остро ощущается в Латвии нехватка лоров, хирургов, урологов, гинекологов, травматологов, ортодонтов, педиатров, акушеров, неврологов.

Реакция латвийских властей на позицию медиков оказалась весьма симптоматичной. Как обычно, с особым безразличием к потенциальным коллегам по профессии отнеслась министр здравоохранения Илзе Винькеле. Протест, по ее мнению, "право медиков, но он не имеет смысла, если профсоюз не сможет указать, где найти источник финансирования. Без указания источника финансирования требование медиков распустить сейм - это отрицание реальности и сотрясание ", - считает она. Почему-то, комментируют ее позицию аналитики, отраслевой руководитель полагает, что "врачи должны не только лечить людей, но и выполнять работу правительства по составлению госбюджета".

Час, отведенный на пикет у здания сейма, еще не прошел, а собравшихся уже стали призывать покинуть узкие улочки возле сейма и освободить место для еще одной акции недовольных. Вслед за медиками к зданию парламента подтянулись противники территориальной реформы самоуправлений, заявившие свой протест против "насильственной и нелогичной реформы, которая полностью опустошит село".